1,1 milioane de lei pentru asfaltare

Primăria Lipniţa are ca prioritate în acest an un singur proiect pentru modernizarea comunei. „Pentru 2011 am programat o singură investiţie: asfaltarea a doi kilometri de drum în comună. Avem nevoie de acest proiect pentru a se putea circula mai bine pe străzile din comună. Am alocat 1,1 milioane de lei pentru asfaltarea porţiunii pentru că doar de atâţia bani dispunem. Vom continua şi demersurile pentru demararea lucrărilor la proiectul transfrontalier pe bani europeni de asfaltare a unei porţiuni de drum ce leagă comuna noastră de localitatea bulgară Cainargea”, a declarat primarul din Lipniţa, Florin Onescu.