11 puneri sub acuzare în ancheta interceptărilor ilegale

Scotland Yard a transmis Parchetului britanic 11 dosare ale unor suspecți în cazul ascultărilor telefonice ilegale realizate de angajaţii tabloidului ”The News of the World”, a anunțat, ieri, Keir Starmer, șeful Parchetului. Patru jurnalişti, un poliţist şi alte şase persoane vor fi deferite justiţiei, pentru o eventuală inculpare. Tabloidul ”The News of the World”, parte a trustului de presă deţinut de Rupert Murdoch, a ascultat ilegal circa 800 de persoane în anii 2000. Printre cei ascultaţi s-au numărat membri ai familiei regale, vedete din lumea muzicii şi alte personalităţi, dar şi oameni obişnuiţi, care au ajuns temporar pe prima pagină a publicaţiilor. Scandalul a izbucnit anul trecut, când au apărut dezvăluiri privind practicile mai puţin ortodoxe ale tabloidului. Pentru a salva reputaţia trustului său de presă, Rupert Murdoch a decis închiderea publicaţiei.