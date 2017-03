11 tipuri de cancer, asociate cu greutatea corporală în exces

O analiză a peste 200 de studii, realizată de o echipă internațională de oameni de știință, a demonstrat că există dovezi solide care susțin asocierea dintre grăsimea corporală în exces și mai multe tipuri de cancer, precum cel de colon, de sân, pancreatic și ovarian, informează marți The Guardian. Studiul evidențiază o legătură solidă între stratul de grăsime în exces și un risc crescut de 11 tipuri de cancer: de colon, de rect, endometrial, de sân, ovarian, de rinichi, pancreatic, de cardie, de căi biliare și anumite tipuri de tumori de esofag și de măduvă osoasă. ''Cred că acum publicul și medicii trebuie să acorde atenție obezității raportat la cancer'', a declarat referitor la aceste concluzii Marc Gunter, din cadrul Agenției Internaționale pentru Cercetarea Cancerelor (International Agency for Research on Cancer — IARC), coautor al cercetării. ''A le spune oamenilor să evite să fie supraponderali nu numai că reduce riscul de, spre exemplu, diabet și boli cardiovasculare, ci și pe cel de diverse tipuri de cancer'', a adăugat acesta. Publicat în ''British Medical Journal'', studiul a examinat dovezile prezentate de 204 de cercetări publicate anterior, care au analizat rezultate combinate de la mai multe cercetări ce dovedesc asocierea dintre grăsimea corporală și dezvoltarea unor tipuri de cancer. Dintre 95 de studii care au analizat măsurători ale obezității, precum indicele de masă corporală, 12 au oferit dovezi solide ale unei astfel de asocieri, cuprinzând un total de nouă tipuri diferite de tumori. Analizarea acestor studii a dezvăluit că un indice de masă corporală (IMC — raportul dintre masa corporală împărțită la pătratul înălțimii) mare crește riscul de apariție a cancerului. În cazul bărbaților, pentru fiecare creștere a IMC cu 5kg/m2, riscul dezvoltării de cancer colorectal sporește cu 9%, iar în cazul femeilor care urmează un tratament de substituție hormonală riscul de a dezvolta cancer mamar de sân după menopauză e mai mare cu 11%. Cifrele sunt și mai îngrijorătoare în cazul cancerului de căi biliare, riscul crescând cu 56% pentru fiecare 5kg/m2 a IMC. Autorii notează că restul de 83 de astfel de studii au avut rezultate mixte — 18% au fost catalogate drept ''foarte sugestive'' în ceea ce privește excesul de grăsime corporală și cancer, 20% nu au adus decât dovezi slabe, iar 25% nu au ajuns la astfel de concluzii. Când au fost luate în calcul și alte metode de măsurare a obezității, numărul de cancere vizate de această asociere a ajuns la 11.

Deși acest studiu nu explică modul în care greutatea în plus crește riscul de diverse tipuri de cancer, există mai multe explicații propuse anterior. ''Știm că dacă ești supraponderal acest lucru cauzează o perturbare a proceselor hormonale și metabolice'', a precizat Gunter, care notează că grăsimea în exces a fost asociată cu niveluri mai ridicate de estrogen, de insulină și de inflamații, toate acestea putând afecta diviziunea celulară, mai arată sursa citată. Potrivit dr. Rachel Orritt din cadrul Cancer Research UK, această cercetare ''utilizează criterii foarte stricte pentru a evalua dovezile și confirmă că obezitatea crește riscul de cancer, asociind multe dintre tipurile de cancer care au mai fost asociate în trecut''.În opinia lui Orritt, greutatea în exces se află pe locul al doilea, după fumat, în clasamentul celor mai ușor de prevenit cauze ale cancerului. ''Fie că alegi să urci pe scări sau că optezi pentru variantele fără zahăr ale sucurilor preferate, pot fi făcute mici schimbări care pot face diferența, ajutând la menținerea unei greutăți sănătoase și reducând riscul de cancer'', a adăugat aceasta.

Potrivit datelor publicate anterior de la două organizații caritabile de profil din Marea Britanie, aproape trei sferturi dintre britanici ar putea deveni supraponderali până în 2035.