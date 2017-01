11 victorii din 11 posibile pentru CVM Tomis

CVM Tomis Constanţa a încheiat fără înfrângere prima jumătate a sezonului regulat din Divizia A1 la volei masculin, ultima “victimă” fiind CSMU LPS Suceava, învinsă cu 3:0 (25:15, 27:25, 25:18) în ultima etapă din tur, a 11-a. Puţină lume a venit sâmbătă la Sala Sporturilor, pentru ultimul meci jucat în 2011 de voleibaliştii constănţeni. Probabil că rezultatele foarte slabe înregistrate de Tomis în Cupele Europene au ţinut spectatorii acasă, dar şi valoarea slabă a adversarului, Suceava fiind ultima clasată, fără victorie în acest campionat. Meciul se anunţa fără istoric, dar sucevenii au arătat multă ambiţie, iar în setul al doilea au fost foarte aproape de victorie! Gazdele au irosit trei mingi de set înainte de a face 2:0, după mari emoţii.

MARQUINHO A JUCAT DIN NOU! În cele din urmă, meciul cu Suceava a fost foarte important pentru brazilianul Marquinho, care a revenit pe teren, într-un joc oficial, la două luni după ce a fost operat la cap. El a intrat în primul set ca schimbare tactică, în locul lui Began, pentru serviciu şi apărare, şi a rămas pe teren trei rotaţii. Cristian Chiţigoi nu a participat nici măcar la încălzire, el fiind afectat de o infecţie la măsea după întoarcerea din Rusia.

DECLARAŢII DUPĂ MECI. „Ne aşteptam să fie un meci uşor, dar atunci când neglijezi adversarul poţi avea surprize. Pe fondul unor greşeli individuale pe care le-am făcut noi, setul al doilea a fost foarte strâns. Important este însă că am rămas neînvinşi în turul acestui campionat. Indiferent că am jucat mai bine sau mai slab, noi am câştigat şi sper să învăţăm din erori” - Radu Began (căpitan CVM Tomis). „A fost un meci uşor, iar cei mai mulţi dintre noi eram cu gândul în vacanţă. Adversarul a fost facil şi victoria nu avea cum să ne scape” - Petrişor Macovei (jucător CVM Tomis). „După primul set a fost clar că nu putem pierde acest meci. În continuare, jucătorii au aşteptat ca victoria să vină de la sine şi aţi văzut ce s-a întâmplat. Asta nu e o atitudine profesionistă! Profesionism ar fi însemnat ca după 25:15 să urmeze 25:10 şi 25:15, apoi să plecăm acasă. De aceea nici nu am vrut să iau time-out în setul al doilea. Nu am vrut să îi ajut pe jucători, ci am vrut să iasă singuri din asemenea situaţii dificile, cu care ne mai putem întâlni pe parcursul altor meciuri, când nu mai putem cere time-out sau face schimbări. Îi înţeleg şi pe jucători, pentru că era ultimul meci, adversarul nu era de calitate şi se gândeau mai mult la vacanţă. Nu sunt mulţumit, dar asta e...” - Viktor Sidelnikov (antrenor principal CVM Tomis). „În setul secund s-a văzut lipsa de experienţă a jucătorilor mei. Dacă eram mai atenţi, am fi reuşit să câştigăm setul, ceea ce ar fi fost foarte important pentru moralul echipei şi pentru viitor. Sunt mulţumit de evoluţia echipei mele, ţinând cont că am întâlnit campioana turului. Mă bucur şi pentru că cei mai mulţi dintre jucătorii noştri sunt suceveni, formaţi la LPS. Fiecare meci pe care îl jucăm în primul eşalon este o experienţă pentru noi şi sperăm să creştem în exprimare în retur” - Victor Pancu (antrenor principal CSMU LPS Suceava).

Au evoluat - CVM Tomis (antrenori Viktor Sidelnikov şi Răzvan Parpală): Lescov - Ditlevsen, Began, Macovei, Bahov, Merkushev şi Mihăilă - libero (au mai jucat: Marquinho, Zahar şi Spînu); Suceava (antrenor Victor Pancu): Sasu - Bocancea, Huţuleac, Olteanu, Someşan, Petraru şi Orăşanu - libero (a mai jucat: Ursachi). Au arbitrat: Cosmin Tudorache şi Mihai Armeanu (ambii din Bucureşti).

Celelalte rezultate din etapa a 11-a: Torpi Tîrgu Mureş - Steaua Bucureşti 1:3 (21:25, 23:25, 25:22, 19:25); CSM Bucureşti - Remat Zalău 2:3 (25:23, 23:25, 25:23, 17:25, 13:15); Ştiinţa Explorări Baia Mare - Dinamo Bucureşti 0:3 (25:27, 24:26, 18:25); Unirea Dej - Universitatea Cluj 3:0 (25:21, 25:17, 25:19); VCM LPS Piatra Neamţ - SCMU Craiova 3:1 (25:14, 25:16, 19:25, 25:17).

Clasament

1. CVM Tomis 11 11 0 33: 8 31

2. Remat Zalău 11 10 1 32: 9 29

3. Dinamo Bucureşti 11 9 2 28:11 25

4. Unirea Dej 11 7 4 25:17 21

5. Explorări Baia Mare 11 7 4 23:18 20

6. VCM Piatra Neamţ 11 5 6 20:21 16

7. CSM Bucureşti 11 4 7 19:23 14

8. Steaua Bucureşti 11 4 7 16:23 13

9. U. Cluj 11 4 7 19:25 12

10. SCM U. Craiova 11 4 7 17:25 12

11. Torpi Tg. Mureş 11 1 10 9:32 3

12. CSMU LPS Suceava 11 0 11 4:33 2