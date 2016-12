115 ani de la înfiinţarea Şcolii Militare de Maiştri

Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale (SMMMFN) „Amiral Ion Murgescu“ a împlinit, ieri, 115 ani de existenţă. La festivitatea organizată cu această ocazie au participat reprezentanţi din structurile Ministerului Apărării Naţionale, ai autorităţilor publice locale, reprezentanţi ai instituţiilor de învăţământ constănţene partenere, ai asociaţiilor şi ligilor cu profil de marină, foşti comandanţi şi foşti absolvenţi ai şcolii. Şcoala a fost înfiinţată pe 8 octombrie 1897, prin Înaltul Decret nr. 3110, în care regele Carol I a aprobat „Regulamentul de funcţionare al Şcolii de submecanici şi submaeştri de marină“. La înfiinţare, elevii erau recrutaţi doar din rândul fiilor marinarilor din marina de război sau civilă şi din rândul fiilor de militari. În prezent, SMMMFN este o instituţie militară de învăţământ de nivel postliceal, care instruieşte personalul necesar Forţelor Navale, în vederea întrebuinţării, întreţinerii, administrării şi reparării armamentului, tehnicii şi a altor materiale din înzestrare. „Acest tip de învăţământ pregăteşte maiştri militari specializaţi ca tehnicieni în nouă specialităţi. Maistrul militar de marină este acea persoană care, la bordul navei, pe lângă grija faţă de tehnică şi utilizarea ei în luptă, face legătura între comandă şi execuţie. Fără această categorie socio-profesională la bordul navei activitatea ar fi mult mai greoaie sau chiar imposibilă“, a declarat locţiitorul comandantului SMMMFN „Amiral Ion Murgescu“, comandor Liviu Nistor.

CARIERĂ „Am ales această şcoală pentru că de mică mi-am dorit să fac parte din Armata Română. Este un vis împlinit în momentul de faţă. Este o meserie grea pentru o fată dar cu timpul ne obişnuim şi mergem mai departe. Întâmpinăm şi greutăţi şi bucurii dar este o meserie frumosă şi are foarte multe beneficii. Asta pentru că avem un loc de muncă asigurat după ce terminăm şcoala. Profesoara mea de Fizică din liceu m-a sfătuit să vin aici“, a declarat eleva Bianca Partene. „ Pasiunea pentru uniformă şi prestigiul pentru onoare sunt lucruri foarte importante pentru mine. Sunt din Buzău şi este un drum lung până aici, dar a meritat. Îmi place foarte mult marea. Am avut un proiect în afară unde am fost plecat cu un vapor şi am avut o experienţă foarte plăcută“, a declarat elevul Marian Remus Rogoz.