12 grade C în Dobrogea

Începând din weekend, vremea se va încălzi de la o zi la alta în Dobrogea, astfel că valorile se vor situa peste cele climatologic specifice, cu maxime care vor ajunge chiar și la 12 grade Celsius la începutul săptămânii viitoare, potrivit reprezentanților Administrației Naționale de Meteorologie. Sâmbătă, 19 decembrie, cerul va fi variabil. Vor fi maxime care se vor situa între 6 și 8 grade C și minime între 1 și 5 grade C. Duminică, 20 decembrie, cerul va fi parțial înnorat și va fi ceață. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 7 și 9 grade C, iar cele minime între 0 și 4 grade C. Și luni, 21 decembrie, vremea se arată a fi una frumoasă. Maximele se vor încadra între 6 și 12 grade C, iar minimele între 0 și 5 grade C. Cât despre vremea de Crăciun, meteorologii anunţă timp frumos în Dobrogea şi susţin că este puţin probabil să ningă, dat fiind că temperaturile nu vor coborî sub limitele normale ale perioadei. Probabilitatea pentru precipitaţii este estimată a fi în creştere după 22 decembrie.