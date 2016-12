12 iulie - repartizarea computerizată

După evaluarea naţională, absolvenţii claselor a VIII-a au avut la dispoziţie o săptămână pentru a completa opţiunile în fişele de înscriere pentru admiterea la liceu 2011, elevii urmând să fie repartizaţi în funcţie de notele obţinute. Termenul limită pentru transmiterea bazei de date de la centrele de înscriere la centrul judeţean de admitere, precum şi a listei absolvenţilor care nu participă la repartizarea computerizată este opt iulie. Mâine, baza de date va fi transmisă de la centrele de admitere din teritoriu, la Centrul Naţional de Admitere, iar în 12 iulie va avea loc repartizarea computerizată în învăţământul liceal de stat a absolvenţilor clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la 12 septembrie 2011 inclusiv.

• REZULTATELE LA NIVEL NAŢIONAL • Ministerul Educaţiei a centralizat rezultatele obţinute de elevi la Evaluarea naţională, astfel că 87,20% au luat note peste cinci la limba română, 72,58% la matematică şi 96,25% la limba maternă, iar 5.373 de candidaţi au primit nota zece. Potrivit Ministerului Educaţiei, 214.955 de candidaţi au fost prezenţi la proba de limba şi literatura română din cadrul Evaluării naţionale. Din totalul celor prezenţi, 187.442 de elevi au primit note între 5 şi 10 (87,20%), iar 27.510 elevi note sub 5. Rezultatele la limba şi literatura română pe tranşe de note arată că 32.960 de elevi au obţinut note între 5 şi 5,99, 35.529 de elevi - note între 6 şi 6,99, 41.544 de elevi - note între 7 şi 7,99, 43.766 de elevi - note între 8 şi 8,99, 31.733 de elevi - note între 9 şi 9,99. De asemenea, 1.870 elevi au primit nota 10, cei mai mulţi în Bucureşti (185). Raportul Ministerului Educaţiei arată că 155.844 din cei 214.692 de elevi care au susţinut proba la matematică au obţinut note între 5 şi 10 (72,58 %), iar 58.848 de elevi au luat note sub 5. Pe tranşe de note, rezultatele la matematică indică faptul că 51.618 elevi au obţinut note între 5 şi 5,99, 35.244 - note între 6 şi 6,99, 26.304 - note între 7 şi 7,99, 20.874 - note între 8 şi 8,99, respectiv 18.496 elevi - note între 9 şi 9,99. Totodată, 3.308 elevi au obţinut nota maximă, cei mai mulţi în Bucureşti (356). La proba de limba şi literatura maternă au participat 11.635 de elevi, dintre care 11.199 au obţinut note între 5 şi 10 (96,25%), restul de 436 luând note sub 5. Potrivit datelor statistice pe tranşe de note obţinute la proba de limba şi literatura maternă, 789 de elevi au între 5 şi 5,99, 1.313 de elevi - între 6 şi 6,99, 2.191 de elevi - între 7 şi 7,99, 3.568 de elevi - între 8 şi 8,99, 3.143 de elevi - între 9 şi 9,99, iar 195 de elevi au fost notaţi cu 10, cei mai mulţi în judeţul Mureş (47). Potrivit Ministerului Educaţiei, trei elevi au fost eliminaţi din examen, toţi la proba susţinută la limba şi literatură română. Media generală obţinută la Evaluarea naţională constituie unul dintre criteriile pentru admiterea în învăţământul liceal de stat, a precizat Ministerul Educaţiei. Înscrierea în clasa a IX-a, în liceele de stat, se face fără examen, pe baza mediei de admitere. Media de admitere este media aritmetică între media generală la Evaluarea naţională şi media generală de absolvire a claselor V-VIII.