12 ore de beznă şi frig într-un cartier întreg

Deşi ne aflăm în anul de graţie 2014, locuitorii din cartierul rezidenţial Tomis Plus s-au simţit, în noaptea de miercuri spre joi, ca-n Evul Mediu. Fără binecuvântarea zeului Enel, care, după o întrerupere scurtă, nu a mai zis “să se facă lumină”, cei peste 1.000 de constănţeni din zonă au stat în frig şi în beznă mai mult de 12 ore. Tehnologia sofisticată care altminteri ne “luminează” viaţa (smartphone-uri, tablete, laptopuri, PC-uri) sau mai puţin sofisticată (ceasuri deşteptătoare, plite, cuptoare, frigidere, televizoare şi… centrale), dar fără de care nu putem trăi, stătea mută şi întunecată, rămasă fără scop. Ce a căpătat brusc plusvaloare şi un scop foarte concret: lumânările şi lămpile (şi aici doar pentru cine şi-a amenajat casa în stil vintage sau rustic). Trecând peste mica descriere întunecată, intrăm în alta, de-a dreptul morbidă: reacţia celor pe care Enel i-a angajat pe post de dispeceri, adicătelea să dimensioneze relaţia companiei cu publicul plătitor de taxe şi facturi. Şi au dimensionat-o de-au făcut-o praf. Dar să o luăm cu începutul.

CE FACI CÂND TE TREZEŞTI ÎN BEZNĂ? În jurul orei 22.00, o surpriză întunecată se abate peste noi, constănţenii locuitori ai cartierului Tomis Plus: se opreşte curentul electric. Pentru că se mai întâmplase şi în alte dăţi, în primele 10 minute nimeni nu s-a impacientat. După parcurgerea celor 10 minute - care au trecut destul de repede lovindu-ne unii de alţii prin case, încercând să ne aducem aminte unde am pus lanternele, bateriile, lumânările, chibriturile sau brichetele (aici au avut de câştigat fumătorii), împiedicându-ne (de) şi înjurând papuci, jucării sau ghiozdane lăsaţi/lăsate în mijlocul holurilor, liniştind copiii şi animalele - începem să ne impacientăm şi să sunăm la dispeceratul Enel, locul de unde, nu-i aşa, tot constănţeanul aflat în nevoie ia lumină, la propriu şi la figurat. Aici, lucrurile se complică. Potrivit majorităţii celor care au sunat, dispeceratul Enel părea pustiu, deoarece nu a răspuns nimeni timp de mai multe ore. Potrivit altora, însă, dispecerii au întrecut orice măsură. Iată unul dintre răspunsurile primite, la redacţia cotidianului “Telegraf”, de reporterii care au sunat pentru a afla informaţii de bun simţ, de genul “dacă este o avarie, cât durează până la remedierea ei, dacă este o problemă mai gravă” etc. Răspuns dispecer Enel: “Ia mai lăsaţi-ne cu ăştia de la Tomis Plus, care nu şi-au plătit facturile”. Şi telefon trântit în nas. Un alt răspuns: “Nu sunteţi clienţii noştri”. Din nou telefon trântit în nas. Un alt răspuns către administraţia Tomis Plus, în faptul dimineţii: “Să vă dea directorii voştri curent”. Acelaşi telefon trântit. Menţionăm că toate aceste apeluri sunt - potrivit Enel - înregistrate, iar cele menţionate mai sus pot fi, foarte uşor, verificate de către capii companiei, desigur, dacă aceştia îşi doresc cu adevărat “îmbunătăţirea serviciilor”, aşa cum ne spune robotul lor la efectuarea apelului.

CE S-A ÎNTÂMPLAT, DE FAPT? Pe scurt şi în traducere liberă, fără să intrăm în detalii tehnice, puse însă la dispoziţie cu multă bunăvoinţă de un reprezentant al Tomis Plus, inginer electronist Lascu, o manevră de la distanţă, efectuată de responsabilul zonal Enel, nu a reuşit, un contor a rămas deschis, iar Enel nu s-a sinchisit timp de 12 ore să trimită pe cineva să verifice, în ciuda faptului că telefoanele curgeau gârlă. Abia dimineaţă, un angajat Enel a ajuns la Tomis Plus şi a rezolvat problema. Şi pentru ca balcanismul să fie complet, potrivit unui martor aflat la punctul de transformare, omul a venit făcând o favoare unui prieten şi nu trimis de companie. Această informaţie a venit însă pe surse, aşa că o prezentăm ca atare.

ÎN CONCLUZIE... Ca să concluzionăm, pentru o operaţiune care ar fi durat maximum 5 minute, peste 1.000 de constănţeni au stat mai bine de 12 ore în frig şi beznă. Cum e posibil aşa ceva? Nici reprezentanţii Tomis Plus nu îşi explică. “Orice acţiune de la distanţă trebuie dublată de o verificare în teren, dacă nu ai camere video cu ajutorul cărora să poţi monitoriza operaţiunea. Aşa este normal. Mai puţin de 5 minute au durat verificarea şi remedierea. E impropriu spus remediere. Au apăsat pe un întrerupător, atât au avut de făcut. Şi pentru asta, toţi constănţenii de aici, din cartier, au stat 12 ore fără lumină şi fără căldură. Nu ştiu cum să calific asta… Dacă se întâmpla ceva mai rău, ce făceau? Lucrările se plătesc oricum de către cel care le solicită, aşa că nu aspectul financiar este de luat în considerare aici”, ne-a declarat, în exclusivitate, inginerul electronist Lascu. CE ZICE ENEL? În ce priveşte poziţia Enel în această situaţie de fapt, iată răspunsul primit la redacţie ca urmare a solicitării privind „avaria (care nu a fost o avarie - n.r.) semnalată în cartierul Tomis Plus”. Potrivit reprezentanţilor Biroului de Presă al Enel: „Enel Distribuţie Dobrogea nu deţine instalaţiile de distribuţie a energiei electrice din cadrul cartierului Tomis Plus. Locuitorii cartierului au contracte încheiate cu dezvoltatorul cartierului rezidenţial, nefiind clienţii noştri direcţi. Delimitarea instalațiilor Enel ce alimentează pe medie tensiune acest cartier se face în celula de măsurare a postului de transformare PT 779 Tomis Plus”. Până aici totul este corect, lucrurile fiind de domeniul evidenţei. Menţionăm însă că acel întrerupător buclucaş se află pe domeniul Enel şi nu al dezvoltatorului, deci era treaba Enel să-l verifice. “Conform convenției de exploatare încheiate între Enel Distribuție Dobrogea și dezvoltator, întreținerea rețelei electrice internă a cartierului Tomis Plus este responsabilitatea dezvoltatorului, iar în caz de avarie, acesta este responsabil să anunțe Dispeceratul Enel pentru a interveni”, se mai arată în comunicat. Şi aici este corect ce spune Enel, numai că în cazul de faţă nu era vorba despre nicio întreţinere a reţelei electrice. Cât despre “responsabilitatea de a anunţa Dispeceratul”, v-am relatat mai sus cum a decurs relaţia cu dispecerii Enel. Potrivit inginerului Lascu, după ora 23.00, la dispecerat nu a mai răspuns nimeni, pentru ca acesta să poată formula, după toate normele, sesizarea. Alţi locatari ai Tomis Plus, mai norocoşi, au reuşit să prindă dispeceratul însă… “În seara zilei de 10 decembrie s-au recepţionat apeluri individuale ale acestor locatari, dar, nefiind clienți ai reţelei Enel Distribuție Dobrogea, compania (nu - n.r.) a putut interveni”, se arată în comunicat. S-ar părea aşadar că, din punctul de vedere al Enel, oamenii sunau la dispecerat căci nu aveau ce face sau se făcuse, în Tomis Plus, concurs de sunat la Enel “cine poate, prinde dispecerul”. Potrivit Enel, “în sistemul operațional nu au fost semnalate deranjamente sau probleme de alimentare cu electricitate a postului de transformare, limita rețelei Enel Distribuție Dobrogea”. Noaptea minţii sau rea-voinţă sau cum să-i spunem acestei stări de fapt? Peste 1.000 de oameni nu aveau curent, sunau să spună asta, dar, pentru că sistemul nu arăta vreo problemă, Enel s-a decis, prin dispecerii săi, să ignore sesizările. Revenim. “Ulterior, în dimineața zilei de 11 decembrie, la ora 9.31 s-a primit reclamația nr. 68085 - TOMIS PLUS ROM ENERGY, prin care se semnala lipsă tensiune în contorul de medie tensiune. La ora 9.42, o echipă de intervenție Enel Distribuție Dobrogea s-a deplasat la fața locului și a constatat că un separator din interiorul postului de trasformare era blocat, nefiind semnalizat în sistemul de telecontrol. Cauza blocării este mediul constant cu o umiditate crescută înregistrat în ultimele săptămâni. Echipa a intervenit și a remediat defectul, la ora 9.55 fiind reluată alimentarea cu electricitate a postului de transformare ce alimentează cartierul Tomis Plus”. Deci, cum spuneam, dacă nu e “semnalizat în sistemul de telecontrol”, nu există. Şi asta în ciuda nenumăratelor telefoane pe care Enel recunoaşte că le-a primit. Un simplu gest de bunăvoinţă şi profesionalism ar fi rezolvat problema, ne-ar fi spulberat sentimentul frustrant că trăim într-o Românie aberantă şi, desigur, nu ne-ar fi ţinut în frig şi întuneric timp de 12 ore.