12 persoane trimise în judecată în cazul migranţilor găsiţi la bordul unui pescador, la Tuzla

Un număr de 12 persoane - cetăţeni sirieni, iranieni, irakieni - au fost trimise în judecată de procurorii constănţeni în cazul grupului de migranţi care a fost descoperit, la sfârşitul lunii februarie, la bordul unui pescador aflat la circa zece mile marine de Capul Tuzla. Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa au dispus trimiterea în judecată a 12 persoane - cetățeni sirieni, iranieni, irakieni și un turc - în cazul grupului de migranţi descoperit, la sfârșitul lunii trecute, la bordul unui pescador care se afla la aproximativ zece mile marine de Capul Tuzla. Astfel, potrivit procurorilor, Serhat Karatar, cetăţean turc, şi Jack Daniel Marakha, cetăţean sirian, au fost trimiși în judecată, în stare de arest preventiv, pentru trafic de migranţi, trecere frauduloasă a frontierei de stat a României şi conducere a unei nave de către o persoană fără brevet sau certificat de capacitate corespunzător. Cei doi au transportat, în perioada 26-28 februarie, cu nava Arzu I, sub pavilion turcesc, din portul Samsun în România, 68 de migranţi ilegali. Nava era improprie transportului de persoane, astfel că viaţa migranților a fost permanent pusă în pericol, ei neavând posibilităţi de salvare în caz de naufragiu, "fiind transportaţi în condiţii degradante şi inumane, de aglomerare de nedescris, sub punte, lângă motorul navei, etc., adică în condiţii absolut insalubre", se arată în rechizitoriul procurorilor constănțeni. De asemenea, s-a dispus trimiterea în judecată a cetăţeanului iranian Zadeh Bahtiar Ebrahim, acuzat de trafic de migranţi, trecere frauduloasă a frontierei de stat a României şi conducere a unei nave de către o persoană fără brevet sau certificat de capacitate corespunzător, în cazul său procurorii solicitând înlocuirea măsurii controlului judiciar cu arestul preventiv. Acesta s-ar fi ocupat de amănuntele necesare asigurării trecerii ilegale a frontierei de stat române, adică a plătit 14.000 de dolari pentru el şi alţi membri ai familiei sale pentru a tranzita frontierele. Ulterior, după ce întregul grup de migranți a fost cazat în Centrul pentru Refugiaţi Galaţi, el a constituit un nou grup, format din șapte persoane, cu care a intenţionat să treacă din nou graniţa ilegal, fiind prinși la Nădlac, în 6 martie. Totodată, procurorii au dispus trimiterea în judecată a altor cinci inculpaţi din același grup - un iranian, un irakian și trei sirieni - pentru complicitate la trafic de migranţi şi trecere frauduloasă a frontierei de stat a României. În cazul lor, s-a stabilit că au plătit sume cuprinse între 6.000 de euro și 12.500 de dolari americani pentru a fi duşi în Suedia ei şi membrii subgrupului lor de migranţi, asigurând totodată şi coordonarea acestora pe perioada traversării Mării Negre, în scopul trecerii ilegale a frontierei române, înlesnind astfel comiterea faptelor de către Serhat Karatar şi Jack Daniel Marakha. Faţă de aceşti cinci inculpaţi s-a solicitat şi instituirea măsurii controlului judiciar de către instanţa de judecată. În plus, s-a dispus trimiterea în judecată şi s-a solicitat instituirea controlului judiciar faţă de alți patru inculpaţi - cetăţeni iranieni - pentru trecere frauduloasă a frontierei de stat a României şi tentativă de trecere frauduloasă a frontierei de stat a României. Și aceștia, după ce au ajuns în Centrul pentru Refugiaţi Galaţi, au încercat împreună cu alți migranți să treacă din nou granița fraudulos, întregul grup, format din 13 persoane, fiind prins în 8 martie, în judeţul Timiș. Dosarul a fost înaintat spre soluţionare Tribunalului Constanţa.