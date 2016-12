„12 Years a Slave”, favoritul criticilor de film de la Londra

Lungmetrajul „12 Years a Slave / 12 ani de sclavie”, regizat de Steve McQueen, a fost marele câştigător al ediţiei de anul acesta a galei premiilor decernate de Cercul Criticilor de Film de la Londra, fiind recompensat cu trei trofee, inclusiv pentru Cel mai bun film al anului. Filmul, care fusese nominalizat la nouă categorii, a primit trofeele pentru Cel mai bun actor în rol principal - Chiwetel Ejiofor şi pentru Cea mai bună actriţă în rol secundar - Lupita Nyong'o. „12 Years a Slave” este considerat unul dintre favoriţii la premiile Oscar de anul acesta, gală care va avea loc pe 2 martie, la Los Angeles. De asemenea, filmul a primit zece nominalizări la premiile Academiei de Film Britanice (BAFTA), care vor fi decernate pe 16 februarie.

Cea de-a 34-a gală a premiilor decernate de Cercul Criticilor de Film de la Londra, ce a avut loc duminică seară, la May Fair Hotel din Londra, a început într-o notă sumbră, având în vedere vestea morţii actorului Philip Seymour Hoffman, descoperit decedat în apartamentul său din New York. Actorul american primea anul trecut din partea criticilor de la Londra premiul pentru Cel mai bun rol secundar, pentru interpretarea din filmul „The Master”.

Cate Blanchett a primit premiul pentru Cea mai bună actriţă în rol principal, pentru partitura din „Blue Jasmine”, de Woody Allen, iar Judi Dench, premiul pentru Cea mai bună actriţă britanică a anului pentru rolul din „Philomena”. Actorul Barkhad Abdi a primit premiul pentru Cel mai bun rol secundar masculin, pentru interpretarea din „Captain Phillips”, de Paul Greengrass. Alfonso Cuaron a primit titlul de Regizorul Anului pentru thrillerul SF „Gravity”, cu Sandra Bullock şi George Clooney, film care a primit şi trofeul pentru Cele mai bune efecte speciale. Drama cu buget mic „The Selfish Giant”, de Clio Barnard, a primit premiul pentru Cel mai bun film britanic, în timp ce Conner Chapman, starul acestui lungmetraj, a primit trofeul pentru Cel mai bun tânăr actor britanic. James McAvoy a primit premiul pentru Cel mai bun actor britanic, pentru rolurile din filmele „Filth”, ”Trance” şi „Welcome to the Punch”. Lungmetrajul „La vie d`Adele / Adele: Capitolele 1 şi 2”, de Abdellatif Kechiche, recompensat anul trecut cu premiul Palme d'Or la Festivalul de la Cannes, a primit premiul pentru Cel mai bun film străin, în timp ce trofeul pentru Documentarul Anului a fost decernat peliculei „The Act of Killing”, regizată de Christine Cynn şi Joshua Oppenheimer şi o echipă de indonezieni care a decis să rămână anonimă. Fraţii Ethan Coen şi Joel Coen au primit premiul pentru Cel mai bun scenariu, pentru „Inside Llewyn Davis”, în timp ce Jon S. Baird a primit premiul pentru cel mai bun regizor britanic debutant, pentru pelicula „Filth”. Premiul „Dilys Powell“ pentru excelenţă în film i-a fost decernat anul acesta actorului Gary Oldman.

Premiile Cercului Criticilor din Londra sunt acordate de un juriu format din criticii de film de la peste 100 de reviste de specialitate, care strâng fonduri în beneficiul National Society for the Prevention of Cruelty to Children (NSPCC).