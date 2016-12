1.200 de constănţeni interesaţi să înveţe afară

Cel mai mare târg educaţional de universităţi din România şi sud-estul Europei, Romanian International University Fair - RIUF, organizat de „Educativa” (brand care a luat naştere în 2007), şi-a deschis porţile ieri, în premieră, la Constanţa, la hotelul Ibis. 30 de universităţi din întreaga lume au venit să interacţioneze direct cu tinerii români interesaţi de studiul peste hotare. Între orele 10.00 şi 17.00, studenţii au putut afla şi analiza ofertele unor prestigioase universităţi din ţări precum Marea Britanie, Olanda, Danemarca, Elveţia, Franţa, Germania, SUA şi Ungaria. Toate şi-au prezentat criteriile de selecţie pentru admiterea în anul şcolar următor şi au oferit consiliere pentru studenţii care nu erau informaţi asupra paşilor privind admiterea în învăţământul superior de peste hotare. Se ştie că în topul alegerilor tinerilor români, când vine vorba de studiul în afară, este Anglia, datorită sistemului educaţional recunoscut în toată lumea ca fiind superior. „Universităţile din Marea Britanie oferă, poate, cel mai bun sistem de educaţie din Europa. Au o diversitate mare de programe, sute de opţiuni de licenţă şi de master recunoscute la nivel internaţional şi permit o flexibilitate mare pentru studenţi. În plus, au o legătură bună cu mari companii angajatoare”, a declarat organizatorul evenimentului, preşedintele „Educativa“, Alexandru Ghiţă. Tocmai de aceea, Marea Britanie a fost puternic reprezentată de nici mai mult, nici mai puţin decât şapte universităţi. Printre acestea s-a numărat şi Universitatea din Greenwich.

UNIVERSITATEA DIN GREENWICH SE REMARCĂ PRIN FAPTUL CĂ STUDIILE ŞI RAPOARTELE REALIZATE ÎN ULTIMII 50 DE ANI ÎN CADRUL INSTITUŢIEI AU CONTRIBUIT LA DESCOPERIREA TRATAMENTULUI PENTRU MALARIE.

SUTE DE PROGRAME DE LICENŢĂ ŞI MASTER Universitatea din Greenwich se mândreşte cu un absolvent de seamă: omul de ştiinţă prof. Charles Kao, care în 2009 a primit Premiul Nobel în Fizică pentru cercetările în domeniul fibrelor optice. Directorul regional al Universităţii, Mark Blakemore, prezent la târgul educaţional de la Constanţa, a declarat că, în total, 80 de studenţi români studiază deja la universitate, dintr-un total de 27.000 de studenţi, dar speră ca numărul lor să crească la 100 în următorul an universitar. „Unul dintre motivele pentru care mulţi studenţi români vor să studieze la Greenwich îl reprezintă locaţia deosebită şi priveliştea pe care o oferă. Un alt motiv se datorează zecilor de programe în business, economie, finanţe, marketing, computing şi analiza de date. Au multe şanse să-şi găsească un job bun, pe măsura studiilor”, a declarat Mark Blakemore. El a punctat că 20% dintre studenţii Universităţii din Greenwich sunt din afara Angliei, mai precis din 140 de ţări de pe întreg mapamondul. Taxele la această instituţie de învăţământ pornesc de la 9.000 de lire sterline, însemnând 10.000 de euro pe an. Chiar dacă pare o sumă mare, specialistul spune că şi condiţiile sunt pe măsură. El a completat că studenţii românii pot obţine un împrumut guvernamental, ceea ce i se pare normal într-o ţară civilizată. O facilitate oferită de Guvernul englez este că studenţii care obţin împrumutul nu sunt obligaţi să îl achite neapărat pe perioada studiilor, ci pot să îl ramburseze după ce îşi găsesc un job decent, cu normă întreagă, care să le permită să achite suma înapoi băncii. Cu alte cuvinte, banca nu te urmăreşte să achiţi împrumutul imediat. Nenumărate facilităţi pentru studenţi se oferă şi la Universitatea Westminster din Londra. Reprezentantul instituţiei de învăţământ, Monika Parzych, a declarat că studenţii pot obţine burse de studiu, însă atrage atenţia că este foarte mare concurenţa. „La începutul acestui an şcolar, avem înregistraţi 91 de studenţi români. Ei au optat pentru multe domenii, printre care arhitectura şi studiile de afaceri şi relaţii internaţionale. În total, avem 150 de studenţi români”, a declarat Parzych. Printre absolvenţii de seamă ai instituţiei de învăţământ recunoscuţi în lume se numără şi Charlie Watts, muzician şi membru al formaţiei The Rolling Stones.

LA FINALUL EVENIMENTULUI, ORGANIZATORII AU TRAS LINIE ŞI AU ANUNŢAT CĂ APROXIMATIV 1.200 DE TINERI CONSTĂNŢENI AU VENIT LA PRIMA EDIŢIE A TÂRGULUI, NUMĂR MULŢUMITOR.

„GURĂ DE OXIGEN” Pentru unii studenţi, venirea universităţilor de peste hotare este o „gură de oxigen” într-o ţară fără prea multe posibilităţi de muncă. De aceeaşi părere este şi Răzvan Albişoru, elev în clasa a XI-a la Liceul Internaţional de Informatică din Constanţa. „Nu cred că am vreo şansă dacă rămân în România. Eşti limitat din multe puncte de vedere. Vreau să studiez IT în Anglia. Deocamdată nu mă gândesc la o universitate anume. Am văzut că unele universităţi cer medii mari la Bac; unele cel puţin nota 7, altele cel puţin 8. Încă prospectez piaţa. Cert este că doar aşa găseşti mai uşor un loc de muncă. Iar în domeniul ales de mine te poţi angaja oriunde există un calculator. Chiar şi la o alimentară există un calculator”, a spus tânărul.

Universitatea „Ovidius”, cu priză la studenţi

La târgul de profil au fost prezente şi şase universităţi din România. Printre instituţiile de învăţământ superior din ţara noastră s-a numărat şi cea mai mare unitate din Dobrogea - Universitatea „Ovidius”, care şi-a prezentat oferta pentru Admiterea 2014. Surprinzător a fost faptul că numeroşi elevi s-au îmbulzit să afle ofertele locale, preferând să studieze în Constanţa. „M-am interesat de oferta Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Administrative din cadrul „Ovidius”. Trebuie să dau probă scrisă la gramatică şi geografie sau istorie, la alegere. Nu vreau să părăsesc ţara. Tatăl meu a fost plecat cu munca atunci când eram mică. Mi-a lipsit mult şi tocmai de asta eu am ales să stau acasă. Vreau să am familia aproape”, a spus Mădălina Mariana Brânză, elevă în clasa a XII-a la Colegiul Comercial „Carol I” din Constanţa.