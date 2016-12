1.200 de participanţi la Festivalul Internaţional de Folclor „Dobroge, mîndră grădină“

Asociaţia pentru Cultură, Învăţămînt şi Turism (A.C.I.T.) din judeţul Constanţa, în parteneriat cu Primăria Oraşului Eforie, Primăria Municipiului Mangalia, Primăria localităţii Albeşti, Direcţia Judeţeană pentru Tineret Constanţa şi Inspectoratul Şcolar Judeţean organizează, pe scena amplasată pe faleza Cazinoului din Eforie, în perioada 17-21 iunie, cea de-a V-a ediţie a Festivalului Internaţional de Folclor pentru Copii şi Tineri Interpreţi „Dobroge, mîndră grădină“. Potrivit declaraţiilor preşedintelui A.C.I.T. Constanţa, Ovidiu Roşca, participarea la această ediţie este deosebit de numeroasă. La manifestare vor fi prezenţi peste 1200 de participanţi, dansatori, ansambluri folclorice, solişti laureaţi şi solişti consacraţi, membri ai comisiilor de jurizare şi invitaţi speciali.

La festival - organizat pentru al treilea an în colaborare cu autoritatea locală Eforie -, au confirmat participarea nouă ansambluri folclorice de cîntece şi dansuri populare din Europa şi Balcani şi 24 de ansambluri din România. În fiecare zi, începînd cu ora 17.30, la Festivalul „Dobroge, mîndră grădină“ vor avea loc concursuri de interpretare pentru soliştii vocali cu dizabilităţi şi fără dizabilităţi, precum şi un concurs de coregrafie. La secţiunea de interpretare, solişti vocali şi instrumentişti fără dizabilităţi, s-au înscris peste 90 de concurenţi, iar la secţiunea solişti vocali şi instrumentişti cu dizabilităţi, 40 concurenţi. Pe scena amplasată pe faleza Cazinoului din Eforie vor avea loc spectacole de folclor în cadrul cărora îşi vor da concursul solişti care reprezintă toate zonele etnofolclorice din România. Gala de premiere, urmată de un spectacol „maraton“, care va dura aproximativ patru-cinci ore, se va desfăşura pe data de 20 iunie, de la ora 18.00. „Festivalul găzduit de oraşul nostru, în perioada 17 -21 iunie, a devenit, deja, o tradiţie pentru locuitorii şi turiştii din Eforie. An de an, manifestarea care promovează tradiţiile şi cultura românească strînge public mai numeros din rîndul celor care au ales să-şi petreacă vacanţă la noi, în perioada de desfăşurare a festivalului“, a declarat primarul oraşului Eforie, Ion Ovidiu Brăiloiu.