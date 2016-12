12.000 de români arestaţi ar putea fi aduşi în ţară

Directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor (ANP), chestorul Ioan Băla, a declarat, ieri, că se aşteaptă ca, începând cu anul 2012, în închisorile din România să ajungă în jur de 12.000 de cetăţeni români care au fost arestaţi în străinătate. “În baza acestei recomandări europene ne aşteptăm să vină circa 12.000 de români împotriva cărora s-a dispus măsura arestării. Sunt şi câteva sute daţi în urmărire pentru infracţiuni. Avem aproape peste tot, în toate ţările. Circa 1.200 sunt în alte ţări decât UE”, a declarat şeful ANP. Acesta a precizat, însă, că penitenciarele din Moldova şi din Bucureşti nu îi vor putea primi, pentru că deja sunt pline. Reprezentanţii Penitenciarului de Maximă Siguranţă Poarta Albă spun că la acest capitol nu vor avea probleme. “Noi am avut cazaţi şi 3.000 de deţinuţi, aşa că spaţiul nu ar fi o problemă. La ora actuală, în Penitenciarul de Maximă Siguranţă Poarta Albă se află 1.200 de persoane private de libertate. Am putea primi o parte din aceste persoane, dacă, bineînţeles, fondurile ne-ar fi suplimentate în acest sens”, a declarat sinsp. Gabriel Botezan, purtătorul de cuvânt al instituţiei.