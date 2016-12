12.000 de tineri s-au mutat la țară, unde au deschis afaceri

Peste 12.000 de tineri și-au început propria afacere în ultimii ani datorită fondurilor europene avute la dispoziție în agricultură, potrivit ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Daniel Constantin. ”Cu ajutorul autorităților de la București, 12.000 de tineri s-au instalat în mediul rural, s-au întors acolo de unde au plecat și și-au început propria afacere. Nu mai puțin de 50.000 de locuri de muncă au fost create în ultimii 7 ani cu ajutorul fondurilor europene. Și pentru a convinge că viitorul sună bine, ca să spunem așa, trebuie să vă spun că și în perioada următoare fondurile europene vor oferi aceleași oportunități”, a afirmat Daniel Constantin. El a precizat că, în calitate de ministru al Agriculturii, nu poate fi decât mândru că atât de mulți studenți s-au orientat către o meserie care, din punctul său de vedere, are un viitor în România. ”Vreau să vă spun că sunt, de mai bine de 3 ani de zile, în fruntea Ministerului Agriculturii și am putut să văd că acest domeniu s-a dezvoltat an de an, acest domeniu a creat locuri de muncă, oferă posibilitatea tuturor absolvenților să își înceapă și propria afacere”, a spus Constantin.