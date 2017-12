12.12.2017 îți poate schimba viața!

Numărul 12 are o semnificație specială. La această dată, indiferent de an, se deschid porți vibraționale de excepție, conform numerologiei. Numărul 12 are conotații speciale. 12 semnifică în numerologie puterea divină, iar data de 12.12 poate aduce evenimente din cele mai neprevăzute. Sunt 12 ceasuri într-o zi și 12 luni într-un an. De asemenea, zodiacul conține 12 semne. Acest număr are semnificații speciale și din punct de vedere spiritual. Marile concepte filosofice și religioase sunt legate de numărul 12, care semnifică puterea lui Dumnezeu.

Iisus Hristos a pășit prima oară în Templul Ierusalimului la 12 ani și a uimit preoții de acolo cu profunzimea gândirii sale. Atunci a început să predice legea cea nouă, a chemat lângă sine nu mai mult și nici mai puțin decât 12 apostoli care au pus atunci bazele creștinismului, după sacrificiul Mântuitorului. Tot numărul 12 apare și în Pilda Tămăduirii, când Iisus a vindecat o femeie care sângera de 12 ani.

La data de 12.12 oamenii pot avea revelații care să le schimbe viața, spun numerologii. La această dată se produc, de obicei, cele mai interesante evenimente cu valențe spirituale. Se spune că rugăciunile capătă o putere fantastică la ora 12 și 12 pe 12 a 12-a. Oamenii deznădăjduiți își pot găsi calea la această dată extrem de importantă, cu o încărcătură simbolică excepțională.

Așadar, în data de 12.12 se pot produce lucruri frumoase pentru fiecare dintre noi, asta dacă credem și noi cu tărie în ele.