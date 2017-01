125 de pisici - la Expoziţia Felină Internaţională

Unul dintre cele mai populare animale de casă, pisica, a constituit obiectul unei expoziţii internaţionale. În premieră pentru Constanţa, Expoziţia Felină Internaţională / International Cat Show a atras 125 de concurenţi/concurente din diverse ţări, cel mai numeros segment reprezentîndu-l totuşi România. Fiecare pisică a beneficiat de spaţiul propriu - o cuşcă variind ca mărime în funcţie de dimensiunile şi pretenţiile ocupantului - de pernuţe, păturici, jucării preferate, astfel încît şocul celor două zile de competiţie să fie cît mai redus. Expoziţia a debutat sîmbătă, 9 iunie, şi s-a încheiat ieri, 10 iunie, cu festivitatea de premiere. Pentru fiecare dintre cele cinci (cea de-a cincea categorie este reprezentată de pisica de casă, pisică fără antecedente cunoscute, şi care, implicit, nu se încadrează într-o anumită rasă) categorii au existat cîte şase premii, în ordinea importanţei: Best in show, Best in Show opp. sex, Best Neuter, Best Neuter opp. sex, Best Kitten 6 - 10 luni, Best Kitten 3 - 6 luni. Cele mai rîvnite titluri le reprezintă Best Of Best, unde sînt alese cele mai frumoase şi mai educate pisici dintre cele care au cîştigat deja premii la sus-numitele categorii. Dintre diversele rase reprezentate la această competiţie, unele dintre cele mai spectaculoase apariţii au fost rasele Norvegiana de pădure şi Ragdoll, care fac parte din categoria pisicilor cu păr semilung.

British Shorthair, Black Smoke, Cream Tabby Mackerel, Black Silver Tabby, Persian, Silver Spotted Tabby, Blue Bicolour, Abysinian/Somali, Cornish Rex, Russian Blue, Siamese, Oriental, House Cat etc., toate aceste rase au putut fi admirate la Tenis Club IDU din Mamaia, care a găzduit competiţia. Peste 1.000 de vizitatori s-au îmbulzit, entuziasmîndu-se în faţa miraculoaselor patrupede. Tunse fancy, în pas cu ultima modă, parfumate rafinat, aranjate, cu panglici în nuanţa păturicilor din cuşti, pisicile au îndurat cu stoicism privirile şi exclamaţiile admirative ale vizitatorilor, mai ales ale celor mici. Preşedintele expoziţiei, dr. Tache Epure (care este şi preşedintele Asociaţiei Felina „Catstanţa” din Constanţa) a declarat că este foarte bucuros că a reuşit să concretizeze acest demers. „O expoziţie de o asemenea anvergură este o premieră extraordinară pentru Constanţa, un succes enorm. Acest demers al nostru acoperă o lipsă clară în peisajul competiţional nu numai constănţean, ci şi românesc şi sperăm să organizăm cît mai multe ediţii”. Expoziţia a fost organizată de „Catstanţa” în colaborare cu Federaţia Internaţională Felină - FIFe şi cu federaţia Asociaţiilor Feline „FELIS România”. Comisia de arbitri a avut o componenţă internaţională, Olanda, Cehia şi Finlanda fiind ţările reprezentate pentru această primă ediţie a expoziţiei. „Atmosfera a fost foarte plăcută, am avut mulţi sponsori, mulţi concurenţi foarte frumoşi. Premiile constau în cupe, mîncare, certificate şi titluri. Anul acesta avem şi o categorie specială, pentru pisica de casă, adică o pisică care nu se încadrează în nicio rasă recunoascută”, a declarat Alexandru Elian, unul dintre cei care a făcut posibil un asemenea eveniment la Constanţa.