126 milioane euro pentru administraţia publică

Administraţia publică are disponibile pentru 2008 peste 126 milioane euro din fondurile structurale destinate sectorului IT&C, iar IMM-urile, peste 38 milioane euro, a declarat ministrul Comunicaţiilor, Karoly Borbely. “Sumele totale care pot fi accesate în cadrul apelurilor care vor fi lansate în acest an (opt operaţiuni din 10) sînt de aprox. 165 milioane euro, cea mai mare sumă, peste 126 milioane euro fiind destinată administraţiei publice“, a precizat Borbely. Acesta a menţionat că prioritatea zero a Guvernului este absorbţia fondurilor structurale dar, din păcate, autorităţile şi consiliile locale sînt “intimidate“ de aceste fonduri şi nu sînt pregătite pentru accesarea lor. “Vom continua acţiunile lansate în teritoriu pentru promovarea acestor mijloace importante de finanţare a activităţii la nivel local, pentru că nu mă aştept la o absorbţie foarte mare în acest an“, a adăugat oficialul MCTI. Deşi Borbely a spus că nu poate oferi un procent pentru absorbţia fondurilor în 2008, a precizat că MCTI nu va fi mai prejos ca alte ministere din acest punct de vedere. “Sumele care nu vor fi absorbite în 2008 se vor transfera pentru 2009, cînd estimez că rata de absorbţie va fi mult mai ridicată“, a explicat oficialul MCTI. În replică, primarul comunei constănţene Independenţa, Cristea Gîscan a declarat că nu are cunoştinţe despre acest program. “Guvernul lansează tot felul de programe, iar primarii nu sînt anunţaţi tot timpul de aceste fonduri şi nu se eliberează ghidul solicitantului, care reprezintă manualul după care primarii trebuie să întocmească studiile de fezabilitate. Se repetă povestea cu Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, cînd a fost anunţat programul cu doi ani în urmă şi am fost nevoiţi să schimbăm studiile de fezabilitate de trei ori, pentru că s-au modificat cerinţele pînă cînd s-au hotărît să primească studiile. Primarii abia aşteaptă să atragă orice fel de fond, dar ei nu sînt în stare să analizeze dosarele, lucru recunoscut chiar de ministrul Agriculturii“, a declarat Gîscan. Prima operaţiune 3.1.1 - Sprijinirea accesului la Internet şi la serviciile conexe adresată IMM-urilor - a fost lansată în aprilie 2008, iar beneficiarii mai pot depune proiecte pînă la 22 august. Pînă în prezent, au fost depuse 120 de proiecte pe această operaţiune, în valoare de 7,85 milioane lei, valoarea pe proiect fiind situată între 20.000 şi 25.000 de euro. Alte şase operaţiuni pentru accesarea fondurilor europene vor fi lansate în 20 august şi se vor primi proiecte pînă la 28 noiembrie, încă două vor mai fi lansate în 2 septembrie, cu depunere de proiecte pînă pe 12 decembrie 2008.