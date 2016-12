12 școli din Constanța, în proiectul Eco-Junior 2015

512 unități de învățământ din țară s-au înscris în proiectul Eco-Junior 2015, peste 1.150 de profesori devenind reprezentanți ai Asociației „Drumeții Montane“. Profesorii din ciclul preșcolar, primar, gimnazial, inclusiv liceal vor desfășura activități educative în perioada 6 - 10 aprilie, în cadrul programului ”Să știi mai multe, să fii mai bun!”, sub atenta îndrumare a reprezentanților Asociației „Drumeții Montane“. Activitățile desfășurate în cadrul proiectului vor îmbunătăți educația copiilor în spiritul ecologic și importanța conservării naturii, copiii fiind la ora actuală o armă puternică pentru a schimba lumea în bine. Cele mai căutate activități din acest an sunt: “Afișul meu ecologic”, „Videoproiecții cu tematică ecologică”, ”Să alergăm în sac”, „Oul și lingura”, „Împărate, împărate, cât este ora?”, „Turism în România - Jocul de cultură generală”, „Cum să ne orientăm”. Proiectul Eco-Junior 2015 este organizat de voluntari. În proiect sunt implicate școli din peste 40 de orașe. 12 unități de învățământ din județul Constanța sunt înscrise în program (Grădinița cu Program Normal nr. 1 Valu lui Traian, Școala Gimnazială (SG) nr. 22 ”I.C. Brătianu” Constanța, Liceul Tehnologic (LT) ”Ion Podaru” Ovidiu, LT Ciobanu, Grădinița cu Program Normal Luminița, Grădinița ”Ion Creangă” Medgidia, SG ”Ferdinand” Constanța, SG nr. 1 Fântânele, SG nr. 11 ”Dr. Constantin Angelescu” Constanța, SG nr. 12 ”B.P. Hasdeu” Constanța, SG ”Constantin Brâncuși” Medgidia, LT ”Carsium” Hârșova), iar lista completă a școlilor înscrise poate fi accesată la www.asociația.drumețiimontane.ro. Asociația „Drumeții Montane“ este o organizație non-profit ce are în componența sa doar voluntari și caută în permanență persoane pasionate de eco-turism.