13 ani de emoții cu „Madama Butterfly”

Tulburătoarea poveste a sensibilei japoneze Cio-Cio-San, supranumită, pentru gingășia sa, „Butterfly”, a fost (re)trăită, duminică seară, pe scena Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”. Muzica lui Giacomo Puccini, subiectul operei și intensitatea trăirilor personajului principal, conducerea muzicală a maestrului Gheorghe Stanciu, costumele și decorurile care au redat exotismul Japoniei au creat o atmosferă specială.

„ROLUL VIEȚII MELE” Și de această dată, „Madama Butterfly” a fost întruchipată de soprana Stela Sîrbu, care, de mai bine de un deceniu, dă glas delicatei Cio-Cio-San, cântându-i trista poveste de dragoste. „Este cel mai iubit dintre toate rolurile pe care le-am interpretat, poate și pentru faptul că am lucrat foarte mult la el, când am debutat, în 2002. Îl trăiesc, îl simt. Este rolul vieții mele”, a spus, după căderea cortinei, soprana Stela Sîrbu, aflată încă sub impactul emoțiilor din scena finală. De altfel, actul final al operei pucciniene „Madama Butterfly”, când Cio-Cio-San este nevoită să renunțe la copilul său și la propria viață în favoarea fericirii nevestei americane a lui Pinkerton, a atins cote maxime ale sensibilității.

În rolul locotenentului de marină american Pinkerton, publicul l-a văzut și ascultat pe tenorul Doru Iftene, iar devotata Suzuki, care-i rămâne alături „Madamei Butterfly” în cei trei ani de așteptare, a fost interpretată convingător de mezzosoprana Lucia Mihalache. La succesul reprezentației de duminică au mai contribuit baritonul Ioan Ardelean - consulul Sharpless, Anton Zidaru - Goro, Laurenţiu Severin - Bonzo, Marius Eftimie - Yamadori și Ionela Duma - Kate. Din distribuție au mai făcut parte Constantin Acsinte - Comisarul și Andrei Băican - Oficialul. De asemenea, micuțul Alexandru Simionescu l-a interpretat pe copilul Madamei Butterfly şi al locotenentului Pinkerton.

Regia artistică a spectacolului „Madama Butterfy” este semnată de Ognian Draganov, scenografia - de Grigore Gorduz, iar costumele, realizate după veșmintele tradiționale japoneze, au fost create de Tvetanka Stoinova.