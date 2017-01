13 ani de închisoare pentru omor

Tribunalul Constanţa l-a condamnat la 13 ani de închisoare pe Constantin Cozar, un bărbat de 48 de ani, din Cobadin, judecat pentru omor şi violare de domiciliu. De asemenea, judecătorul îl obligă la plata sumei de 20.000 de lei cu titlu de daune morale către fiul femeii pe care a ucis-o. Sentinţa nu este definitivă şi poate fi atacată cu apel la instanţa superioară. La momentul audierii lui, Cozar a fost sincer şi a recunoscut că şi-a înjunghiat fosta concubină, povestind crima cu lux de amănunte. „Pe 8 octombrie 2009 am consumat foarte multe băuturi alcoolice şi m-am dus la locuinţa fostei mele concubine pentru a-i cere să ne împăcăm. Supărat pe ea întrucât refuza să se întoarcă la mine, am luat un cuţit şi i l-am înfipt în inimă. Ajuns acasă, am spălat cuţitul şi am dat fuga la o vecină, căreia i-am povestit ce am făcut şi apoi am vrut să mă sincid, dar femeia mi-a smuls cuţitul din mână!”, a declarat Cozar. Potrivit actului de inculpare, Cozar şi Ioana Ghimcea au trăiat cinci ani împreună, însă femeia a rupt relaţia de concubinaj pentru că se săturase de bătăi. Ea s-a mutat la un alt bărbat, ceea ce Cozar nu a putut accepta şi a încercat de nenumărate ori să o determine să se întoarcă acasă. Ioana Ghimcea, de 53 de ani, a murit la scurt timp din cauză că a pierdut mult sânge, medicii de la Ambulanţă neputând să o salveze. Poliţiştii l-au găsit pe Cozar acasă la el şi l-au reţinut. De la bun început, el a recunoscut că a înjunghiat-o pe fosta concubină.