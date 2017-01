13 cu ghinion pentru Vulturii Cazino, la Medgidia...

20:50:52 / 29 Aprilie 2014

ptr. un prostanac (nr.7)

Sunt antrenor de Juniori D si de 4 etape nu am avut arbitri delegati. Arbitram noi, antrenorii, sau parintii. Sunt peste 10 meciuri, etapa de etapa, la Juniori C D si E in care NU sunt delegati arbitri. Asta doar pentru ca Onita si cu Stoianof NU SUNT CAPABILi sa gestioneze situatia din arbitraj. Investigati ce ce este la juniori si va veti convinge