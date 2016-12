13 elevi constănţeni prinşi copiind la proba scrisă la Limba română

Probele scrise la sesiunea din august a examenului de bacalaureat au debutat, ieri, cu proba la Limba şi literatura română. Pentru această probă s-au înscris 325 de elevi. Dintre aceştia s-au prezentat în sălile de examen doar 317 elevi. „Au fost 13 elevi eliminaţi pentru tentativă de fradă şi fraudă. Opt au terminat cursurile liceale la zi, patru la frecvenţă redusă şi unul la seral. Am analizat situaţia din prima sesiune şi am considerat că trebuie să monitorizăm mai atent această sesiune, să fie un bacalaureat onest”, a declarat preşedintele comisiei judeţene de bacalaureat, prof. Adriana Gheorghe. Reamintim că, pentru această etapă, conducerea Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Constanţa a repartizat candidaţii într-un singur centru de examinare, la Colegiul Comercial „Carol I” Constanţa. Potrivit prof. Adriana Gheorghe, instituţia de învăţămînt a fost aleasă pentru că este situată foarte aproape de sediul ISJ şi desfăşurarea examenului poate fi monitorizată mai bine de conducerea inspectoratului. Din acelaşi motiv, centrul de evaluare a fost stabilit la Colegiul Naţional Pedagogic „Constantin Brătescu” Constanţa, care are avantajul de a avea o aprte din sălile de curs dotate cu camere video. „În sesiunea trecută, fiind mai multe centre de examinare, monitorizarea nu a putut fi realizată atît de riguros pe cît ne-am fi dorit”, a afirmat prof. Adriana Gheorghe. La nivel naţional, la a doua sesiune a examenului de bacalaureat s-au înscris 47.464 elevi care nu s-au prezentat la sesiunea din iulie sau care nu au promovat una sau mai multe probe organizate în anii anteriori. Candidaţii din această sesiune au fost repartizaţi în 129 centre de examenare, iar lucrările lor la probele scrise vor fi evaluate în 58 de centre regionale.