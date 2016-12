13 jucători ai Academiei Hagi, convocaţi la loturile naţionale

Academia de Fotbal “Gheorghe Hagi” continuă să fie principalul furnizor de jucători pentru loturile naţionale de juniori ale României. Pe adresa clubului constănţean au sosit 13 telegrame de convocare la loturile naţionale. Selecţionerul reprezentativei under 16, fostul internaţional Adrian Bumbescu, a convocat la această categorie de vârstă cinci componenţi ai Academiei Hagi: Arpad Tordai, Cristian Manea, Dragoş Nedelcu, Alexandru Stoica şi Victor Rogoza. Aceştia vor participa, în perioada 27 februarie - 7 martie, la o acţiune a lotului reprezentativ, care are ca scop efectuarea unui cantonament urmat de disputatea a două teste, pe teren propriu, contra echipei similare a Franţei (5 şi 7 martie). În perioada 3-6 martie, la acţiunea lotului under 17 al României (antrenor Nicolae Ungureanu), care va disputa şi un meci de verificare cu Bulgaria, vor participa alţi cinci jucători ai Academiei Hagi: Răzvan Marin, Cătălin Torişte, Andrei Luduşan, George Tudoran şi Cătălin Căbuz. Lotul under 18 va avea în componenţă trei jucători ai Academiei Hagi: Robert Hodorogea, Mihai Bălaşa şi Ionuţ Vînă. Aceştia se vor alătura, în perioada 19-24 martie, lotului pregătit de Ionel Augustin, care va susţine un meci test contra echipei U18 a Statelor Unite ale Americii.