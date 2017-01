13 marinari români dispăruţi pe mare în ultimii 10 ani

Viaţa navigatorilor nu este nici pe departe lipsită de griji şi primejdii, aşa cum îşi închipuie majoritatea oamenilor. Fiecare voiaj poate fi ultimul. Pe lîngă clauzele contractuale şi accidentele de muncă, marinarii trebuie să fie atenţi la tot ce îi înconjoară. Potrivit datelor Sindicatului Liber al Navigatorilor (SLN), din anul 1999 şi pînă în prezent, 13 marinari români au fost daţi dispăruţi pe mare. Cel mai recent caz este cel al comandantului român Iulian Liviu Iliescu, îmbarcat pe nava „Morning Cloud”, sub pavilion Liberia, care a dispărut, pur şi simplu, de la bord. Ancheta a fost preluată de către FBI, în cabina românului fiind găsite pete de culoare roşie ce păreau a fi de sînge. „Acesta este numai numărul marinarilor dispăruţi din echipajele vaselor. Nu avem o situaţie şi pentru personalul hotelier angajat pe navele de croazieră pentru că nu ţin de noi, dar ne aşteptăm ca şi în acest sectorul numărul celor dispăruţi să fie mare. Toate aceste persoane au dispărut în timpul marşului navelor şi la distanţe foarte mari de coastă”, a declarat liderul SLN, Adrian Mihălcioiu. Anchetele poliţiştilor din oraşele-porturi în care au fost anunţate dispariţiile nu au descoperit ce anume s-a întîmplat cu marinarii români. În lipsa unui răspuns oficial, cauzele care au provocat aceste tragedii rămîn necunoscute. Se pot face doar presupuneri. „Poate fi vorba de crime, de sinucideri sau de accidente nefericite. Dintre toate cazurile din ultimii zece ani, doar unul a fost soluţionat. În anul 2001, un bărbat din Constanţa s-a îmbarcat pe vasul Columbus Victoria, sub pavilion Cipru. Pentru că nu ştia limba engleză - cerinţă obligatorie pentru a fi angajat - marinarul a plătit 500 de dolari celui care se ocupa cu recrutarea personalului”, a povestit Mihălcioiu. După ce vasul şi-a început voiajul, pe ruta SUA - Noua Zeelandă, bărbatul - singurul român de pe vas - a realizat că nu se putea înţelege cu ceilalţi membri ai echipajului. Cu cîteva zile înainte ca vasul să ajungă în Noua Zeelandă, marinarul a dispărut de la bord. El a lăsat în cabina sa mai multe scrisori adresate soţiei sale, în care descria problemele de comunicare pe care le are. Anchetatorii au ajuns la concluzia că bărbatul s-a sinucis, iar cazul a fost închis. Un alt caz este cel al unui comandant român de vas. Pe 14 noiembrie 2003, vasul „Dina K”, sub pavilion sirian, încărcat cu nisip, a plecat din Turcia spre Siria. În afară de comandantul român, la bord se mai aflau fiul patronului sirian şi cei 12 marinari sirieni, care formau echipajul. La doar 80 de mile de Siria, în Marea Mediterană, vasul a dispărut de pe radare. Ambarcaţiunile plecate să vadă ce s-a întîmplat nu au mai găsit decît o şalupă de salvare cu numele navei. Vasul, echipajul şi încărcătura acestuia au dispărut. „Este ciudat că nu a fost lansat nici un mesaj SOS din partea echipajului şi că aparatura care ar fi trebuit să arate locaţia navei chiar şi sub apă nu a mai transmis nici un fel de date. Pur şi simplu s-au evaporat. Explicaţia este simplă: vasul s-a scufundat, dar toate elementele enumerate înainte fac ca această întîmplare să fie învăluită în mister”, a mai declarat Mihălcioiu. Trupurile celor 13 navigatori dispăruţi pe mare nu a fost găsite niciodată.