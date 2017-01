13 profesori au luat note de zece la concursul de suplinire

Concursul de suplinire s-a încheiat, ultima etapă (pentru personalul didactic calificat) avînd loc vineri, 28 august. La această etapă au participat 514 candidaţi. Dintre aceştia, 37 au luat note sub 5.00, rezultat ce le-a spulberat speranţele de a ocupa un post în învăţămînt. Note între 5.00 şi 5.99 au obţinut 85 de candidaţi, între 6.00 şi 6.99 au luat note 75 de candidaţi, între 7.00 şi 7.99 au obţinut note 98 de candidaţi. Cei mai mulţi concurenţi (110) au luat note cuprinse între 8.00 şi 8.99, în timp ce 96 dintre candidaţi au luat note cuprinse între 9.00 şi 9.99. Au existat şi 13 candidaţi care au obţinut note de 10. „Pîna la această oră (ieri după amiază - n.r.) nu am primit nicio contestaţie. Mai pot fi depuse contestaţii pînă mîine (astăzi - n.r.) la ora 14.00. Pentru că proba pe care au susţinut-o candidaţii în cadrul concursului de suplinire pentru cadrele calificate a fost orală, ei pot depune contestaţie numai referitor la organizarea şi desfăşurarea concursului”, a declarat inspectorul şcolar adjunct din cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Constanţa, prof. Adriana Gheorghe. Ocuparea posturilor se va face în şedinţele publice din zilele de 3 - 4 septembrie 2009. Concursul a avut loc pentru detaşări în interesul învăţămîntului, pentru restrîngere nesoluţionată, completări de normă, detaşare la cerere în baza punctajului (inclusiv pentru titularizaţii în acest an), suplinire calificată/necalificată şi cumul/plata cu ora.