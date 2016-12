130 de elevi din Cotu Văii, puşi pe drumuri

ŞCOALĂ ŞUBREDĂ. Din lac în puţ. Cam aşa a nimerit Primăria Albeşti. După gravele probleme financiare cu care se confruntă, fiindu-i blocate conturile din cauza unor datorii mai vechi la societăţi comerciale, administraţia locală din comuna Albeşti s-a „trezit” cu o altă problemă gravă pe cap: şcoala generală cu clasele I - VIII din Cotu Văii este nefuncţională şi a fost dărâmată, deoarece risca să se prăbuşească peste elevi. Primarul comunei Albeşti, Gheorghe Moldovan, a spus că problemele la structura de rezistenţă au fost descoperite în momentul începerii lucrărilor de reabilitare şi extindere a şcolii, care ar fi trebuit să fie reabilitată cu bani de la Banca Mondială. „Şcoala generală din Cotu Văii are 100 de ani şi am considerat că necesită reparaţii capitale, deoarece este destul de veche şi improprie pentru studiu. Numai că, în momentul în care ne-am apucat de lucru, am constaat că imobilul nu va rezista nici dacă îl vom consolida”, a spus Gheorghe Moldovan, care a adăugat că şcoala trebuia să intre în 2008 în reparaţii. Numai că finanţarea a tot fost amânată din cauza faptului că Guvernul a întârziat să aloce fondurile. „Aveam alte probleme la nivelul acoperişului care, la prima ploaie puternică, avea infiltraţii puternice. Iar de aici pot apărea alte şi alte probleme.

ELEVII ÎNCOTRO? Gheorghe Moldovan a adăugat că, după demolarea clădirii, o altă problemă va fi stabilirea unui loc de studiu pentru cei 130 de elevi care învăţau la şcoala din Cotu Văii. „Cel mai probabil, copiii vor face naveta în localitatea Albeşti, unde vor învăţa în actuala şcoală, până când va fi construit un nou imobil în Cotu Văii”, a adăugat Moldovan. Primarul comunei Albeşti a mai spus că a reuşit să obţină fonduri guvernamentale pentru construirea gardului împrejmuitor pentru şcoala din Albeşti.