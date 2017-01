130 de slujbe pentru soldaţii voluntari la Bursa locurilor de muncă

Ca în fiecare an, în a doua jumătate a lunii aprilie, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Constanţa organizează Bursa Generală a locurilor de muncă. Desfăşurată simultan la Palatul Copiilor din Constanţa, Casa de Cultură a Sindicatelor din Mangalia şi Casa de Cultură a Sindicatelor din Medgidia, pe 20 aprilie, începînd cu ora 9.00, manifestarea are rolul de a da un nou impuls pieţei forţei de muncă din zona Dobrogei. Aşa cum era de aşteptat, importanţa evenimentului a reuşit să capteze deja interesul agenţilor economici constănţeni, cei 25 de patroni înscrişi în cursa pentru recrutarea viitorilor salariaţi punînd la bătaie 822 de locuri de muncă. La Constanţa au răspuns invitaţiei 13 angajatori cu 469 de slujbe, şomerii din Mangalia pot concura pe cele 124 de job-uri puse la dispoziţie de cinci agenţi economici din localitate, iar patronii din Medgidia oferă acum 228 de locuri de muncă. Potrivit directorului executiv al AJOFM, Emilia Murineanu, noutatea Bursei Generale din acest an constă în prezentarea unei oferte de muncă şi pentru constănţenii care doresc să urmeze o carieră militară. Astfel, la standurile destinate Centrului Militar Zonal Constanţa, şomerii interesaţi de o slujbă în acest domeniu vor avea la dispoziţie 130 de locuri ca soldat gradat voluntar. Totuşi, pentru a îmbrăca haina militară, candidaţii trebuie să aibă vîrsta minimă de 26 de ani şi să fi absolvit cel puţin 10 clase.