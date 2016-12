1.300 de sindicalişti din „Sed Lex” Constanţa, în grevă japoneză

Sindicaliştii afiliaţi la Alianţa \"Sed Lex\" vor organiza, astăzi, greva japoneză anunţată în spirit de solidaritate cu sindicaliştii din Educaţie, chiar dacă profesorii au suspendat protestul. Liderul Alianţei \"Sed Lex\", Vasile Marica, a declarat, ieri, că sindicaliştii menţin organizarea grevei japoneze, urmînd să stabilească, ulterior, calendarul viitoarelor acţiuni de protest. La rîndul său, liderul “Sed Lex” Constanţa, Claudiu Anghel, a declarat că este posibil ca, la nivel local, la greva japoneză să participe aproximativ 1.300 de funcţionari publici din cadrul Direcţiei Finanţelor Publice, Inspectoratului Teritorial de Muncă, Direcţiei Regionale Vamale şi Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă. “Pe perioada celor opt ore de lucru, sindicaliştii afiliaţi la “Sed Lex” vor purta banderole albe în semn de solidaritate faţă de colegii noştri din Educaţie. În plus, în cadrul Consiliului Naţional al “Sed Lex” care va avea loc peste cîteva zile se va decide şi calendarul acţiunilor de protest al sindicaliştilor din “Sed Lex”“, a declarat Anghel. El a adăugat că sindicaliştii afiliaţi la “Sed Lex” vor protesta faţă de încercarea Guvernului de “a bifa încă o realizare“, referindu-se la elaborarea Legii unice a salarizării. “Avînd în vedere termenul scurt pe care îl mai are pînă la 1 iunie, cînd trebuie să fie finalizată Legea unică a salarizării, Guvernul va emite legea într-o formă care nu are niciun conţinut. Ea ar trebui să fie discutată şi comentată astfel încît să poată fi aplicată chiar dacă se depăşeşte 1 iunie. “Sed Lex” va protesta şi faţă de ordonanţa care vizează politizarea funcţiilor publice“, a mai spus Anghel.