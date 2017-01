13,18% dintre elevi au promovat Bac-ul

Rezultatele finale ale examenului de Bac nu arată mari schimbări în ceea ce priveşte promovabilitatea la Constanţa. După reevaluarea celor 575 de lucrări ale elevilor nemulţumiţi de note, procentul de promovabilitate a crescut de la 12,25% la 13,18%. Ceea ce înseamnă că, de la 356 de elevi care au luat medii peste 6 la probele scrise, numărul promovaţilor a crescut la 383. În urma reevaluării lucrărilor candidaţilor care au depus contestaţii, 180 de note au fost modificate (107 note au crescut şi 73 de note au scăzut), iar celelalte au rămas nemodificate. Cele mai multe contestaţii au fost la limba şi literatura română, pe locul următor fiind matematica, urmate de biologie şi anatomie.

PE ULTIMELE LOCURI ÎN ŢARĂ Cele două sesiuni de Bac din acest an au fost cele mai zbuciumate din istoria învăţământului. Doar în sesiunea august - septembrie 2013 au fost eliminaţi 59 de candidaţi pentru tentativă de fraudă şi fraudă, care vor avea dreptul de a mai susţine examenul de Bac abia în sesiunea iunie - iulie 2015. Promovabilitatea extrem de scăzută de la Bac situează Constanţa pe ultimele locuri la nivel naţional. Cumva, rezultatele slabe erau de aşteptat, pentru că, de obicei, la sesiunea de toamnă a Bac-ului participă corigenţii, cei mai mulţi la română şi matematică, elevii rămaşi cu situaţia neîncheiată, picaţii din sesiunea iunie - iulie, dar şi elevii care nu au promovat în anii anteriori. Aspectul referitor la candidaţii la Bac picaţi din sesiunile anterioare, care se adună de la an la an, a fost evidenţiat şi de ministrul Educaţiei Naţionale, Remus Pricopie. El a spus că tocmai de aceea trebuie realizată o departajare între absolvenţii din seria curentă şi din cele anterioare. „Cu cât creşte numărul de respinşi în promoţiile anterioare, cu atât îi regăsim la examene în sesiunea din toamnă”, a confirmat ministrul Educaţiei.