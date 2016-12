132 de migranți înfometați, în derivă în mijlocul mării

12:02:38 / 16 Septembrie 2014

Sunteti in eroare

Sunteti toti in eroare. Acum cateva luni a mai ost un caz identic dr mai putini la numar. Fiecare a platit circa 15.000 de dolari petru un loc pe barca aia, sa ajunga in UE, Spania, italia, pentru munca. Nu sunt chiar saraci, cati din voi aveti 15.000 de dolari la voi sa plecati instant? Razboiul e tot al lor, credeti ca sunt pasnici? Au razboiul in sange...daca ii gazduim pe toti in UE, in curand vor fabrica bombele aici, nu au cum sa fie altfel, asa au crescut, generatii intregi, cu razboiul si sacrificiul in sange.