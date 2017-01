14 trofee pe „Santiago Bernabeu”

Capul de afiş al optimilor de finală ale Ligii Campionilor opune două dintre cele mai titrate trei echipe ale competiţiei – Real Madrid (9 trofee) şi FC Liverpool (5 trofee), ele întîlnindu-se în această seară pe stadionul „Santiago Bernabeu” din Madrid. Deşi a dominat ani buni UCL, Real Madrid a intrat într-o adevărată criză în ultimii ani, fiind eliminată trei ani la rînd în optimi de finală. Iar acum va întîlni una din specialistele competiţiei, Liverpool avînd 2 finale în ultimii 4 ani! Inclusiv cea mai frumoasă finală din istorie, cea din 2005. Cu Gerrard recuperat după o accidentare, englezii speră să menţină excelenta tradiţie împotriva echipelor spaniole pe care le-au eliminat în 6 din cele 7 dispute avute de-a lungul timpului. Şi aici trecem şi finala din 1981, cînd Liverpool a învins Real Madrid cu 1-0. Atunci, Bob Paisley a devenit primul – şi singurul pînă acum! – antrenor care a cîştigat de 3 ori cea mai importantă competiţie inter-cluburi. Gazdele se bazează pe un Raul renăscut, care continuă să fie golgeterul all time în cupele europene, cu 66 goluri înscrise. Tot în această seară se joacă şi ultima manşă a duelului anglo-italian, cu Chelsea în revenire de formă sub bagheta lui Hiddink. Cea mai modestă – valoric – dispută a optimilor se joacă în Spania, Villareal şi Panathinaikos fiind mult sub cota celorlalte formaţii. În sfîrşit, Bayern se deplasează în Portugalia pentru a înfrunta pe Sporting, elevii lui Klinsmann venind după 2 înfrîngeri consecutrve în Bundesliga. Sigur, Liga Campionilor este cu totul altceva, dar Sporting pare capabilă să învingă campioana Germaniei.

Programul partidelor din această seară, toate meciurile fiind programate de la ora 21.45: Real Madrid – Liverpool; Chelsea – Juventus; Villarreal – Panathinaikos; Sporting Lisabona – Bayern Munchen