141 de ani de la înfiinţarea Academiei Navale

Academia Navală „Mircea cel Bătrân“ (ANMB) va marca 141 de ani de învăţământ superior de marină în România, printr-o serie de manifestări care vor avea loc în perioada 15-19 noiembrie. Academia constănţeană este instituţia de învăţământ superior din Dobrogea cu cea mai lungă existenţă, aflându-şi originea în Şcoala Specială pentru Subofiţerii şi Ofiţerii din Corpul Flotilei, instituţie înfiinţată prin Decizie Ministerială la data de 17 noiembrie 1872, fiind prima structură de învăţământ românească destinată formării cadrelor de marină. Reprezentanţii ANMB spun că programul activităţilor cuprinde o ceremonie aniversară la care vor participa studenţii academiei, profesorii şi invitaţii acestora, Cupa „MIRCEA“ la nataţie, competiţie rezervată elevilor de la liceele constănţene, în perioada 16-17 noiembrie, şi expoziţia „Tradiţii maritime româneşti la Marea Neagră”. Manifestările se vor încheia marţi, 19 noiembrie, cu conferinţa internaţională „Development of Maritime Education and Training in the Black Sea Higher Education Establishments”, la care participă o parte dintre partenerii străini ai Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”, respectiv Universitatea PIRI REIS din Istanbul, Turcia, Academia Maritimă Naţională din Odessa, Ucraina, şi Universitatea Tehnică a Moldovei, din Chişinău.