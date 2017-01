142 de profesori, nemulţumiţi de rezultatele examenului de titularizare

Nemulţumiţi de faptul că notele obţinute în urma susţinerii examenului de titularizare au fost mai mici decît s-ar fi aşteptat, cadrele didactice constănţene au luat cu asalt sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Constanţa pentru a depune contestaţii. Rezultate au fost afişate pe data de 21 iulie, candidaţii avînd termen 48 pentru a cere recorectarea lucrărilor. Pentru a fi siguri că nu depăşesc acest termen, cei mai mulţi profesori au venit la ISJ a doua zi după aflarea notelor, pe 22 iulie. „Ieri (marţi, 22 iulie - n.r.) am avut cel mai mare număr de contestaţii depuse - 139. Au mai sosit trei cereri de recorectare şi în cursul zilei de azi (miercuri, 23 iulie - n.r.), ajungîndu-se în total la 142 de contestaţii”, a declarat purtătorul de cuvînt al ISJ, Mariana Neacşu. Printre cei care doresc o notă mai mare nu se numără doar candidaţii care au obţinut sub nota 5, ci şi cei care au avut rezultate mai bune. Sînt însă şi profesori care nu s-au încumetat să depună contestaţii. „Eu am luat nota 7.55 la examen, deşi subiectele mi s-au părut destul de uşoare. Am vrut să depun contestaţie, dar mi-a fost frică ca nu cumva să-mi scadă nota. Pînă la urmă, 50 de sutimi nu este chiar puţin. Acum îmi pare rău că nu mi-am ascultat primul impuls, pentru că era posibil ca nota mea să crească”, a declarat Oana Dragomir, care a candidat pentru o catedră de limba română. Lucrările celor care au depus contestaţii vor fi recorectate de o nouă comisie, iar rezultatele finale vor fi aflate pe data de 25 iulie. Examenul de titularizare a fost susţinut în data de 16 iulie. Iniţial s-au înscris 2.404 de candidaţi, dintre care s-au prezentat doar 1.525. Au existat şi tentative de fraudă, doi candidaţi fiind eliminaţi pentru că au încercat să copieze. Alţi cinci aspiranţi la o catedră nu au putut participa la examen pentru că nu aveau adeverinţe care să ateste studiile făcute sau adeverinţa care să confirme faptul că au făcut modulul psihopedagogic, iar 177 au părăsit sala de examen din motive medicale sau personale. În final, examenul de titularizare a fost susţinut doar de 1.341 de candidaţi.