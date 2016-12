143.903 de cereri de înscriere în clasa pregătitoare

07:04:28 / 11 Martie 2014

O afacere

La scoala 29, inscrierea in clasa pregatitoare a devenit o afacere, dir. adjuncta impunand parintilor arondati altor scoli sa-si faca mutatie contra sumei de 150 E fiecare, la adresa ei sau a unor cunostinte (probabil in afara de "taxa" corespunzatoare). Ce este mai grav, fapta este cunoscuta atat de Raducu, cat si de directoarea scolii, dar se musamalizeaza totul. Probabil ca fiecare are partea sa. Halal invatamant!