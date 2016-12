15 ani de puşcărie pentru atacarea unui poliţist

Şapte indivizi care, în urmă cu mai bine de un an, au atacat un echipaj de poliţie şi apoi au încercat să se acopere unul pe altul în faţa anchetatorilor, au fost condamnaţi, ieri, de magistraţii Tribunalului Constanţa. Cea mai grea pedeapsă a primit-o Amet Ibazer, din Medgidia: 15 ani de închisoare pentru tentativă de omor calificat şi deosebit de grav şi ultraj contra bunelor moravuri. Potrivit hotărârii judecătoreşti, trei dintre complicii lui Ibazer îşi vor petrece următorii ani după gratii. Ahmet Iusein a fost condamnat la nouă ani de detenţie pentru tentativă la omor calificat, port ilegal de armă albă, ultraj contra bunelor moravuri şi tulburarea ordinii şi liniştii publice şi ultraj, Ridvan Iusein, la doi ani şi două luni de închisoare cu executare pentru ultraj contra bunelor moravuri şi tulburarea ordinii şi liniştii publice şi de ultraj, iar Erghin Şaban, la un an şi jumătate cu executare pentru ultraj contra bunelor moravuri şi tulburarea ordinii şi liniştii publice, ultraj şi favorizarea infractorului. Alte trei persoane judecate în acelaşi dosar au scăpat de puşcărie: Ferit Iusein, Salim Iusein şi Şaip Sesghin au primit câte un an cu suspendare pentru ultraj contra bunelor moravuri şi tulburarea ordinii şi liniştii publice, ultraj şi favorizarea infractorului. Sentinţa nu este definitivă.

CONFLICTUL Conform rechizitoriului, Amet Ibazer, Ahmet Iusein, Ridvan Iusein, Erghin Şaban, Ferit Iusein şi Salim Iusein sunt acuzaţi că au atacat cu toporul un echipaj de poliţie care a intervenit să-l salveze pe Şaip Sesghin, pe care suspecţii vroiau să îl ucidă. Procurorii susţin că, pe 6 septembrie 2011, Ahmet Iusein, înarmat cu o sabie şi însoţit de ceilalţi cinci indivizi, au spart geamurile casei în care locuia Sesghin. Speriat, acesta a încercat să fugă. El a fost urmărit cu maşina de scandalagii, şi, când a fost ajuns din urmă, Ahmed Iusein, şoferul autoturismului, l-a lovit în plin şi apoi a demarat în trombă. La scurt timp, poliţiştii trimişi să aplaneze conflictul, au reuşit să oprească maşina suspectă în trafic. Când oamenii legii au încercat să îl reţină pe Ahmet Iusein, au fost ameninţaţi şi loviţi de cei cinci prieteni ai acestuia aflaţi în maşină. Mai mult, Ibazer Amet a încercat să îl lovească de două ori cu un topor în zona capului pe unul dintre poliţişti, într-un final reuşind să-l rănească. Poliţistul a folosit armamentul din dotare trăgând şase focuri de armă, cinci de avertisment în plan vertical şi unul pe direcţia agresorului, acesta fiind nimerit de glonţ în piciorul stâng. În timpul procesului, indivizii şi-au luat apărarea reciproc, susţinând că, în momentul izbucnirii scandalului, se aflau în alt loc.

ACUZAŢIE RETRASĂ Iniţial, Sesghin a fost parte vătămată în acest dosar, însă, pe parcursul procesului, el a devenit acuzat. Procurorii spun că, la termenul de judecată din decembrie 2011, Sesghin a fost audiat de instanţă şi, spre surprinderea tuturor, a retractat toate declaraţiile date la urmărirea penală şi a negat că ar fi fost agresat de Ahmed Iusein. Mai mult, el a negat că s-a constituit parte civilă în dosar, sfidându-l pe judecătorul care a consemnat, la înfăţişarea anterioară, suma cerută de Sesghin drept despăgubiri morale şi materiale. Bărbatul a susţinut că actul medico-legal pe care l-a obţinut a doua zi după agresiune nu reflectă realitatea şi că leziunile care apar în document le-a suferit după ce a căzut şi s-a lovit cu capul de bordură şi nicidecum că ar fi fost călcat cu maşina de Ahmed Iusein.