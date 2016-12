15 august, onomastică pe mare pentru comandantul Marian și „Regina Maria“

Povestea lor a început pe mare și tot acolo, în acest an, își vor serba onomastica. Parcă destinul a vrut să se întâmple așa. În urmă cu o lună, Marian Ciobotaru a devenit comandantul fregatei „Regina Maria". Împreună cu „majestatea sa" va încânta publicul cu un exercițiu militar de Sfânta Maria. Pe 15 august, constănțenii și turiștii vor vedea comandantul și „regina" la datorie, în tradiționala demonstrație a Forțelor Navale care marchează sărbătoarea de Ziua Marinei.

„De 26 de ani petrec sărbătoarea de Sfânta Maria alături de marinari, asta dacă iau în calcul și perioada frumoasă petrecută la Academia Navală. De data aceasta voi fi și alături de „Regina Maria". Pe ea o sărbătorim de asemenea pe 15 august", a declarat comandorul Marian Ciobotaru, comandantul fregatei „Regina Maria".

Este cea mai așteptată sărbătoare a verii, iar zeci de mii de turiști vin special pentru ea, la mare. În aceste condiții, nu e loc pentru greșeli. Joi, marinarii au repetat întregul program de Ziua Marinei. „Am reușit să pregătim până la ultimul amănunt demonstrația. Am simulat toate misiunile pe care le duc la îndeplinire aceste nave. Fregata „Regina Maria" a executat, în primul rând, o misiune specifică de luptă antisubmarin cu elicopterul Puma din dotare. Suntem pregătiți pentru marea sărbătoare. Suntem foarte bine instruiți deoarece de curând am participat la niște exerciții multinaționale", a mai declarat comandantul fregatei.

VALSUL REMORCHERELOR!

Cine a spus că un remorcher nu poate fi grațios? "Voinicul", "Vânjosul" și "Vârtosul" vor face un vals pe mare, de Ziua Marinei. Nici lui Andre Rieu nu i-ar fi venit o asemenea idee. "Vârtosul" abia a fost lansat la apă în acest an, este cel mai modern dintre remorcherele române și va fi și cel mai tânăr dansator de pe mare. Putem spune că Forțele Navele Române pregătesc numai premiere în acest an. „Avem pregătite câteva surprize. Vorbim despre lansarea unei torpile de la bordul corvetei 260, secvență care va fi prezentată în timpul exercițiului de luptă împotriva submarinului. În același timp va avea loc lansarea unei geamanduri hidroacustice pentru localizarea exactă a zonei în care ar fi un submarin inamic. În plus, în timpul exercițiului de căutare și salvare a naufragiaților vom lansa, tot de la bordul unui elicopter Puma Naval, o plută de salvare care la contactul cu apa se va deschide. Avem și ceva spectaculos pentru public. În timpul sosirii zeului Neptun și a alaiului său vom da drumul la un show pirotehnic cu artificii. Seara, înainte de retragerea cu torțe a marinarilor, de la bordul fregatei „Mărășești" vom avea un alt foc de artificii", a precizat locotenent-colonelul Corneliu Pavel, purtătorul de cuvânt al Forțelor Navale Române.

Se poate spune că și tricolorul va fi ilustrat într-un mod nemaîntâlnit. Din coșurile navelor va ieși fum în roșu, galben și albastru. Festivitatea de Ziua Marinei începe la ora 10. Va fi un spectacol pe cer și mare care se va întinde pe durata a trei ore.