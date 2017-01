15 copii, spitalizaţi cu toxiinfecţie alimentară

15 copii de la o şcoală generală şi de la o grădiniţă din judeţul Constanţa au ajuns la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase (SCBI), cu semne ale toxiinfecţiei alimentare. Potrivit reprezentanţilor Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană (DSPJ) Constanţa, este vorba despre copii cu vârste cuprinse între şase şi zece ani de la şcoala din Piatra şi de la grădiniţa din Palazu Mic. “La spital au ajuns, iniţial, 13 copii din Piatra şi şapte din Palazu Mic. După consult au rămas internaţi, potrivit ultimelor informaţii pe care le-am primit ieri, 11 copii din Piatra şi patru din Palazu Mic. Copiii au ajuns la unitatea sanitară cu dureri abdominale, scaune diareice, vărsături, dar şi febră”, a declarat directorul interimar al DSPJ Constanţa, dr. Constantin Dina. Semnele de boală au apărut vineri seara, după ce au consumat produse din programul “Cornul şi Laptele”. “Am înţeles că au mâncat iaurt şi biscuiţi şi lapte cu biscuiţi”, a mai spus directorul interimar. El a adăugat că starea de sănătate a micilor pacienţi este bună, dar vor mai fi ţinuţi sub observaţie. Copiilor le-au fost recoltate toate probele, aşteptându-se rezultatele acestora pentru a vedea despre ce este vorba. Totodată, dr. Dina a declarat că au fost luate probe şi din produsele incriminate, lapte, respectiv iaurt. Cele două unităţi sunt aprovizionate cu lapte de la firma “Lacto Prod”, din Brăila şi “Mureş” din Mureş. “Din primele analize am constatat că de la Brăila şi Mureş produsele au plecat conform normelor şi nici nu au existat probleme pe parcurs. Trebuie însă să vedem cu exactitate ce s-a întâmplat”, a mai spus directorul interimar al DSPJ Constanţa, care a adăugat că va reveni cu noi informaţii în cursul acestei zile. Cei mici au mâncat lapte UHT, care are termenul de valabilitate şase luni şi se păstrează la temperatura de 26 grade C şi iaurt Mili.

CAZ SIMILAR. Un caz similar s-a înregistrat în luna septembrie la o şcoală generală din Tuzla, când mai mulţi elevi au suferit o toxiinfecţie alimentară, iar specialiştii au stabilit că s-au îmbolnăvit din cauza unui stafilococ prezent în lapte.