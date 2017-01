15 ianuarie - propusă Zi naţională a culturii române

Fostul preşedinte al Academiei Române, academicianul Eugen Simion, solicită Parlamentului să legifereze 15 ianuarie, ziua de naştere a poetului Mihai Eminescu, ca Zi naţională a culturii române. El a declarat, ieri, la Botoşani, unde a participat la manifestările prilejuite de împlinirea a 121 de ani de la moartea lui Mihai Eminescu, că propunerea a fost făcută în urmă cu un an la Academia Română, însă nu a primit avizul Oficiului juridic al academiei. „Toată lumea a fost de acord, iar când s-a apropiat ziua de 15 ianuarie, eu am început să mă interesez ce s-a întâmplat cu această propunere. Ce s-a întâmplat cu această propunere? N-o să vă vină să credeţi! Această propunere zăcea la Oficiul juridic. Nimeni nu mai vrea să ştie de ea\", a afirmat Simion.

Academicianul român susţine că a făcut, ulterior, demersuri, în nume personal, la parlamentarii români, astfel încât propunerea sa să devină lege. „Sunt semne că propunerea este la avizat, dar, până la ora actuală, nu a apărut o lege care se poate vota în jumătate de oră, urmând exemplul unor naţiuni culturale mai bine organizate, precum Spania şi Portugalia\", a adăugat Simion.