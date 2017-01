15 luni de închisoare pentru Boy George

După ce a fost găsit vinovat de sechestrarea unui bărbat norvegian care lucra la o companie de escortă pentru gay, cîntăreţul şi DJ-ul britanic a fost condamnat, vineri, la 15 luni de închisoare. Incidentul a avut loc în aprilie 2007. Fostul star al muzicii pop a fost găsit vinovat de comiterea unor violenţe gratuite, potrivit declaraţiei judecătorului David Radford, de la tribunalul din Snaresbrook, în estul Londrei.

Boy George, pe numele real George O\'Dowd, în vîrstă de 47 de ani, a fost acuzat că l-a legat pe norvegianul Audun Carlsen, de 29 de ani, de un perete din domiciliul său din Londra şi că l-a lovit. În timpul mărturiei depuse în faţa tribunalului din Snaresbrook, Audun Carlsen a dat detalii despre vizita pe care a făcut-o, în data de 28 aprilie 2007, la domiciliul lui Boy George din Shoreditch, un cartier din estul Londrei, unde fusese invitat pentru a poza nud pentru o serie de fotografii erotice. Audun Carlsen a declarat că, la sosirea lui, Boy George, ajutat de un complice, i-a pus cătuşe şi l-a legat de un inel metalic bine înfipt în peretele camerei lui, iar apoi l-a lovit de mai multe ori, spunîndu-i că este „o tîrfă”. Victima a declarat că Boy George a adus apoi o cutie care conţinea lanţuri metalice, obiecte sexuale şi bice din piele. A reuşit să fugă după ce a deşurubat inelul metalic din zid cu ajutorul cătuşelor. Boy George, care nu a depus mărturie, a recunoscut în faţa ofiţerilor de poliţie că şi-a legat cu cătuşe invitatul, cunoscut pe un site de Internet, pentru că îl bănuia că i-a piratat computerul, susţinînd, însă, că nu l-a lovit niciodată. Audun Carlsen consideră că acest incident a fost provocat de refuzul său de a întreţine relaţii sexuale cu celebrul cîntăreţ, în timpul unei precedente întîlniri a celor doi, în apartamentul artistului, în ianuarie 2007.

În 2006, Boy George a lăsat scena muzicală pentru a mătura timp de cinci zile străzile oraşului New York, în cadrul orelor de muncă în serviciul comunităţii. Cîntăreţul fusese arestat la New York în 2005, pentru posesie de cocaină, drogurile fiind găsite în apartamentul său din Manhattan, în urma unei descinderi a poliţiei. Poliţiştii fuseseră chemaţi chiar de George pentru a prinde un posibil hoţ. Boy George a devenit celebru în anii \'80, cu piesa „Do You Really Want To Hurt Me?”, şi a părăsit trupa Culture Club în 1987, pentru o scurtă carieră solo, înainte de a deveni un DJ de succes în cluburile londoneze şi de a-şi lansa propria linie de articole vestimentare, B-Rude.