15 mai, data limită pentru depunerea formularului 230

Formularul 230 - „Cerere privind destinaţia sumei reprezentînd pînă la 2% din impozitul anual şi deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea în sistem colectiv pentru domeniul locativ” poate fi depus pîna la data de 15 mai 2008 de către contribuabilii care au efectuat în anul fiscal 2007 cheltuieli pentru acordarea de burse private conform Legii nr. 376/2004 (privind bursele private, cu modificările şi completările ulterioare) şi solicită restituirea acestora. Sînt vizaţi pentru depunerea formularului 230 şi contribuabilii care optează pentru virarea unei sume reprezentînd pînă la 2% din impozitul pe venit anual, pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii sau unităţilor de cult, această opţiune efectuîndu-se către o singură entitate nonprofit sau unitate de cult. Redirecţionarea poate fi făcută către o singură organizaţie nonguvernamentală. Formularul se completează de către contribuabili în două exemplare: originalul se depune la unitatea fiscală în a cărei rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul potrivit legii sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România, precum şi la unitatea fiscală în a cărei rază teritorială se află sursa de venit, pentru ceilalţi contribuabili persoane fizice; copia se păstrează de către contribuabil. Depunerea formularului (pus gratuit la dispoziţia contribuabilului la solicitarea acestuia) se face direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată. De asemenea, pot opta pentru redirecţionarea a 2% din impozitul datorat şi contribuabilii, persoane fizice, care au realizat venituri din: activităţi independente (activităţi comerciale, profesiuni libere, drepturi de proprietate intelectuală), din cedarea folosinţei bunurilor (închirieri, arendă), din activităţi agricole (de felul cultivării florilor, a legumelor în sere, a pepinierelor etc.), din operaţiuni de/cu valută la termen şi din transferul titlurilor de valoare (acţiuni). Această categorie de contribuabili nu va depune expres formularul 230, ci opţiunea se va face o dată cu depunerea formularului 200 „Declaraţie privind veniturile realizate pentru anul 2007”, prin bifarea rubricii special prevăzute în acest sens. Pentru a putea beneficia de această opţiune, contribuabilii care au realizat venituri din activităţi independente/activităţi agricole, impuşi pe bază de norme de venit care nu au obligaţia depunerii formularului 200 şi au efectuat, în cursul anului de raportare, cheltuieli cu bursele private sau care vor să direcţioneze cota de 2% din impozitul pentru entităţile nonprofit sau instituţiile de cult îşi vor exprima această opţiune tot prin bifarea rubricii din formularul 200 „Declaraţie privind veniturile realizate pentru anul 2007”.