15 milioane de euro pentru acces online la platforme de cercetare ştiinţifică

Institutul Naţional de Informare şi Documentare (INID), aflat în subordinea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică, subordonată, la rîndul ei, Ministerului Educaţiei şi Cercetării (MECI), cheltuie 15 milioane de euro, bani europeni, pentru a obţine accesul la cîteva prestigioase platforme de documentare. Conform unui anunţ publicat pe site-ul www.e-licitatie.ro în 8 iulie 2009, INID va încheia un acord-cadru pe 15 luni cu o singură firmă care, pentru 60.629.500 de lei, fără TVA, va asigura accesul comunităţilor ştiinţifice din zeci de universităţi şi institute de cercetare ştiinţifică din ţară la cîteva prestigioase baze de date bibliografice şi bibliometrice conţinînd reviste ştiinţifice online. Contractul-cadru este împărţit în loturi, în funcţie de platforma de cercetare sau baza de date vizată de INID pentru abonare, fiecare avînd alocată o sumă maximă. Între bazele de date la care INID doreşte să obţină accesul pentru universităţile de stat şi institutele de cercetări din România se numără ScienceDirect, SpringerLink şi Ovid. Platforma Science Direct oferă acces la reviste publicate de editura Elsevier. Ele sînt structurate pe colecţii specializate din disciplinele umaniste, economice, tehnice şi medicale. „Nivelul academic ridicat, precum şi aria mare de specializări acoperite, au făcut ca această bază de date să fie una dintre cele mai apreciate la nivel mondial”, se arată într-o notă a INID, în care se mai precizează că scopul editurii Elsevier este “de a oferi excelenţă, astfel că, anual, peste un sfert din informaţia ştiinţifică publicată la nivel mondial poartă marca acestei edituri”. Despre platforma de cercetare SpringerLink, INID afirmă că oferă peste o mie de jurnale, plus arhivă, din 1997 la zi. “Cunoaştere, informaţie şi calitate sînt cele trei lucruri care modelează activitatea editurii Springer. La nivel mondial, este a doua mare editură ştiinţifică, specializată mai ales pe domeniile tehnic şi medical”, susţine INID, în nota de prezentare a produselor către beneficiarii finali, institutele de cercetare şi universităţile de stat din România. Paltforma de cercetare Ovid, editată de Lippincott Williams & Wilkins, este o colecţie “unică” de 50 de reviste medicale prestigioase, “o sursă esenţială de documentare în jurnale cu un indice de impact ISI foarte mare”. “Nivelul înalt calitativ, aria mare de domenii acoperite, împreună cu posibilităţile de căutare avansată de pe platforma online Silver Platter/OVID, fac din această colecţie o resursă importantă pentru cercetătorii din universităţile de medicină şi farmacie din România”, mai scrie INID. Pe lîngă cele trei produse, reprezentînd fiecare un lot al contractului-cadru atribuit de INID pentru 15 milioane de euro, unii din beneficiarii finali vor mai primi acces şi la altele, precum platformele de reviste ştiinţifice de cercetare Wiley-Blackwell, Taylor and Francis, American Institute of Physics, Cambridge University Press, EBSCO-Academic Search sau Thomson ISI. Nu toţi cei 90 de beneficiari notificaţi deja de INID vor primi acces la toate bazele de date, ci, în cazul unora, vor fi selectate instituţiile ale căror domenii de activitate sînt conexe celor de cercetare ale fiecărei edituri în parte. Unele dintre instituţii au avut şi în trecut acces la unele din respectivele platforme. Firmele care doresc să participe la licitaţia deschisă trebuie să depună o garanţie de bună execuţie de 5% din valoarea contractului, fără TVA, constituită prin scrisoare de garanţie bancară de bună execuţie. Firmele au dreptul de a se asocia şi a depune o ofertă comună. Finanţarea se va face din fonduri structurale europene alocate în cadrul Programului Operaţional Sectorial (POS) “Creşterea Competitivităţii Economice”. În plus, participanţii trebuie să mai fi încheiat, în ultimii trei ani, cel puţin un contract de furnizare de reviste de specialitate în format electronic, cu o valoare egală sau mai mare de zece milioane de lei, urmînd să prezinte şi o recomandare emisă de beneficiari, care să confirme executarea contractului. Termenul-limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 21 august 2009. Ofertele vor fi deschise în aceeaşi zi, la sediul INID din Capitală.