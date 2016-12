1,5 milioane de euro pentru reabilitarea drumurilor tehnologice

Cum asfaltarea străzilor din comuna Topraisar a fost rezolvată cu bani europeni, în prezent existând doar câteva uliţe pietruite, Primăria a decis că este nevoie şi reabilitarea drumurilor tehnologice, pentru ca proprietarii de terenuri agricole să ajungă cât mai uşor la terenurile pe care le deţin. „Prin măsura 1.2.5., am obţinut 1,5 milioane de euro din fonduri europene, bani pe care îi vom folosi pentru a reabilita 12 kilometri de drumuri tehnologice. În urma discuţiilor cu fermierii, am considerat că este un proiect vital pentru comunitate, având în vedere că, în perioadele ploioase, pentru unii proprietari era practic imposibil să ajungă la terenurile pe care le deţin, din cauza noroiului şi a gropilor. Contractul de finanţare pentru acest proiect a fost semnat la începutul acestui an, în prezent fiind în faza de evaluare a ofertelor depuse. Sper ca, până în luna noiembrie, proiectul să fie finalizat, cu singura condiţie de a nu avea contestaţii”, a declarat primarul comunei Topraisar, Stelian Gheorghe.