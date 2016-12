1,5 milioane de români trăiesc sub limita sărăciei

Pînă la sfîrşitul acestui an, în România vor exista 1,5 milioane de persoane sărace, potrivit unui raport al Băncii Mondiale. Din cauza crizei economice, rata sărăciei va creşte de la 5,7%, anul trecut, la 7,4%, în 2009. Potrivit Băncii Mondiale, persoanele care au un venit de cel mult trei dolari pe zi intră în categoria celor care trăiesc în condiţii de sărăcie absolută. În România, cele mai multe astfel de persoane sînt în mediul rural. Moldova şi Oltenia sînt regiunile cu cele mai sărace familii, la polul opus aflîndu-se Bucureşti, unde 1,9% din locuitori sînt sub pragul sărăciei. Din cei 1,5 milioane de săraci, 43% sînt copii, cu vîrste între 0 - 14 ani. De altfel, potrivit UNICEF, numărul copiilor săraci se va majora cu 96.000, în acest an, de la 256.000, în 2008.