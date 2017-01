15 naufragiaţi români, salvaţi de o navă militară britanică

Exerciţiul internaţional "Cooperative Mako 06" a presupus angrenarea a peste 25 de nave militare, şase elicoptere, şi 2000 de militari care s-au străduit să ducă la bun sfîrşit misiunile pe care comandamentul NATO le-a stabilit pentru acestă aplicaţie. Zilnic, nave ale Coaliţiei Nord-Atlantice, dar şi partenere au ieşit în largul Mării Negre pentru a se antrena şi a simula diferite situaţii de criză. Dacă marţi, misiunea de salvare pe mare a revenit Franţei, ieri, a venit rîndul distrugătorului York aflat sub pavilion Marea Britanie, să transporte 15 refugiaţi, care aveau nevoie de îngrijiri medicale, într-o tabără special amenajată. La această simulare au participat alături de distrugător o şalupă a Poliţiei de Frontieră, nava salvatoare Opal şi 15 membri ai Crucii Roşii care au interpretat rolul refugiaţilor. "Întreaga acţiune are la bază un scenariu bine pus la punct. Astfel, o navă, la bordul căreia se află 15 persoane a luat foc. Pasagerii au reuşit să se salveze de pe nava în flăcări cu ajutorul unei vedete, dar sînt răniţi şi înfometaţi. Scenariul nu este chiar simplu, doarece doi dintre cei aflaţi la bord sînt terorişti şi au explozibil la ei", a declarat Directorul Centrului Maritim de Coordonare, Adrian Alexe. Barca în care se aflau refugiaţii plutea în derivă, însă comandantul a reuşit să trimită nişte semnale SOS, care au fost interceptate de distrugătorul britanic. "Noi ne aflam foarte aproape de nava de salvare , la aprox. şase mile marine. Astfel, am putut răspunde solicitărilor lor şi am ajuns în dreptul navei plină cu refugiaţi", a declarat comandantul distrugătorului York, cmdr. Tim Cryar, din cadrul Alianţei Nord-Atlantice. Cele două ambarcaţiuni, cea militară şi cea civilă, s-au apropiat pînă ce membrii distrugătorului au reuşit să coboare o scară pentru ca răniţii să fie aduşi la bord. "Din cei 15 răniţi, doi aveau arsuri grave. Ceilalţi erau în afara oricărui pericol, dar erau înfometaţi şi însetaţi, deoarece de o săptămînă se află pe mare. În careul ofiţerilor am organizat un spaţiu destinat refugiaţilor. Cei care aveau răni grave, au fost transportaţi cu ajutorul unui elicopter din dotarea distrugătorului", a declarat cmdr. Tim Cryar. Distrugătorul York este cea mai nouă navă din dotarea Marinei Regale a Marii Britanii şi a intrat sub jurisdicţia NATO în acest an. Pacienţilor le-a fost acordat primul ajutor şi la bordul navei pînă cînd a ancorat, iar răniţii au fost duşi într-o tabără amenajată la Academia Navală "Mircea cel Bătrân". Seria evenimentelor nefericite în rîndul pasagerilor navei care luase foc, nu s-a terminat pentru că, ajunşi pe ţărm, dintre pasageri a suferit un atac de cord, acesta fiind preluat de o ambulanţă. După ce au fost transportaţi în siguranşă, pasagerii au fost interogaţi de lucrătorii Oficiului Naţional pentru Refugiaţi şi de Înaltul Comisariat ONU pentru Refugiaţi. Exerciţiul "Cooperative Mako 06'' se va încheia la sfîrşitul acestei săptămîni, iar cele 25 de nave participante se vor îndrepta spre porturile de unde au plecat cu ceva timp în urmă.