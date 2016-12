15 piese pentru Selecţia Naţională Eurovision

Televiziunea Română a făcut publice, ieri, numele şi numărul pieselor care vor concura în etapa finală a Selecţiei Naţionale pentru Eurovision 2012. Artişti precum Cătălin Josan, Mandinga sau Vicky Red se află printre interpreţii celor 15 melodii participante la runda finală a Eurovision România, care îşi va desemna câştigătorul pe 10 martie.

Cele 15 piese au fost selectate de un juriu format din 11 membri, printre care s-au aflat reprezentanţi ai caselor de discuri, compozitori, oameni de radio şi critici muzicali. Dintr-un număr total de 97 de melodii, cele care au intrat în finala Eurovision România sunt interpretate de: Cătălin Josan - „Call My Name”, Mandinga - „Zaleilah”, Vicky Red - „If You Ever Feel”, Bianca Purcărea - „Don\'t Say Sorry” şi „Twilight”, Electric Fence - „Şun-ta”, Ovidiu Anton - „I Walk Alone”, Ana Mardare - „This Must Be Love” şi „If You Find Simple Words to Say”, Ioana Bianca Anuta - „Girls Don\'t Cry”, RPK - „Singura Care”, Tasha - „Say My Name”, Lucian Oros - „The Best a Man Can Get”, Raluca Ocneanu - „Time Is On My Side” şi Miss Mary - „Rollin\'”. De asemenea, juriul a decis să păstreze, ca rezerve, încă două melodii, „Young Spirit”, interpretată de Edict şi „Choose Me”, cântată de Loredana Căvăşdan, în cazul în care un interpret va decide să se retragă din competiţie.

Selecţia Naţională pentru alegerea piesei care va reprezenta România la Eurovision va avea loc pe data de 10 martie, iar în perioada 11 - 15 martie se va desfăşura filmarea videoclipului piesei câştigătoare.

Finala Eurovision este programată pe data de 26 mai, la Baku, în Azerbaidjan.