150 de copii din Poarta Albă au profitat din plin de excursia la Constanţa

Programul „Spectacole pentru copii - Caravana Estival 2009“, destinat copiilor din mediul rural constănţean, a continuat, ieri, pentru 150 de şcolari din comuna Poarta Albă. Demarat în urmă cu trei ani, la iniţiativa preşedintelui Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), Nicuşor Constantinescu, programul se derulează în colaborare cu Complexul Muzeal de Ştiinţe ale Naturii, Aqua Magic, Telegondola Constanţa şi Circul Medrano. Acţiunea are scopul de a le oferi şcolarilor din mediul rural o zi de neuitat în Constanţa şi în staţiunea Mamaia. Copiii din Poarta Albă sosiţi ieri la Constanţa au fost încîntaţi de vizita la Complexul Muzeal de Ştiinţe ale Naturii, de plimbarea cu Telegondola şi de reprezentaţia de la Circul Medrano, dar atracţia cea mai mare pentru copii a fost, ca de fiecare dată, Aqua Magic, pentru că aici s-au putut distra în voie pe tobogane şi în piscinele parcului de distraţii. „A fost frumoasă excursia, mi-a plăcut foarte mult, am descoperit lucruri şi locuri noi”, a spus Mihaela Badea, de 8 ani, din Poarta Albă. Cei 150 de copii din Poarta Albă au fost însoţiţi de mai multe cadre didactice de la unităţile de învăţămînt din comună. „Majoritatea copiilor cu care am venit nu au mai fost la Aqua Magic şi a fost un bun prilej pentru ei să se distreze, mai ales că sînt în vacanţă”, a declarat un cadru didactic al Şcolii cu clasele I-XIII din Poarta Albă. În fiecare săptămînă, de luni pînă joi, Constanţa este vizitată, prin acest program, de grupuri de cîte 150 de copii, iar vinerea, de grupuri de cîte 50 de copii. Astăzi sînt aşteptaţi la Constanţa 50 de copii din comuna Săcele.