150 de copii din Siliştea şi Independenţa, în excursie pe litoral

Consiliul Judeţean Constanţa (CJC), în colaborare cu Aqua Magic, Telegondola Constanţa, Circul Medrano şi Complexul Muzeal de Ştiinţe ale Naturii a demarat ieri un lung şir de excursii oferite copiilor din mediul rural şi oraşele mici pe toată perioada sezonului estival. Ieri, 150 de copii din comunele Independenţa şi Siliştea au venit la Constanţa în cadrul celei de-a treia ediţii a acţiunii „Spectacole pentru copii - Constanţa Estival”. Prima vizită al copiilor a avut loc la Complexul Muzeal de Ştiinţe ale Naturii unde au participat la un spectacol cu delfinul Mark. A urmat apoi o plimbare cu Telegondola deasupra staţiunii Mamaia. După masa de prînz pe care au servit-o la Pavilionul Expoziţional Constanţa, cei 150 de copii s-au deplasat la Aqua Magic, unde au petrecut cîteva ore de excepţie sub supravegherea însoţitorilor. „Este un program extraordinar. Copii se bucură foarte mult şi savurează fiecare moment. Mulţi dintre ei nu au avut şi nu cred că aveau foarte curînd ocazia să vină la Constanţa să vadă marea, delfinul Mark, sau să meargă la circ. Este o experienţă unică pentru toţi şi trebuie să mulţumim Consiliului Judeţean Constanţa pentru acest program excelent“, a declarat referentul din cadrul primăriei Independenţa, Anişoara Dogaru. După Aqua Magic, cei 150 de copii s-au deplasat în piaţeta din dreptul complexului Perla şi în Piaţeta de la Cazinoul din Mamaia, unde au asistat la spectacolele oferite de Primăria Constanţa. Ziua celor 150 de copii s-a încheiat la spectacolul oferit de Circul Medrano. Adrian Ioniţă, din comuna Siliştea, are doar 9 ani şi a venit la Constanţa pentru prima dată: „Am văzut pînă acum delfinul şi păsările de la Complexul de Ştiinţe ale Naturii. Mi-a plăcut fosrte mult plimbarea cu Telegondola, pentru că am văzut hotelurile şi plaja de la înălţime. Am trecut şi pe deasupra parcului acvatic. O să am ce să le povestesc la părinţi acasă“, a declarat Adrian Ioniţă. Potrivit CJC, pe toată perioada sezonzului estival, aproape 7.000 de copii şi însoţitori din toate localităţile judeţului Constanţa vor vizita punctele de atracţie turistică din Constanţa şi Mamaia. În fiecare săptămînă, de luni pînă vineri, vor fi aduşi cîte 150 de copii, iar vinerea cîte 50 de copii. Mîine sînt aşteptaţi la Constanţa alţi 150 de copii din localităţile Crucea şi Pantelimon.