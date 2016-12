1500 de români pe an, la Anadolu Medical Center

Conceput în jurul conceptului de „spital în spital”, Centrul de Oncologie Anadolu, o instituţie europeană de top, cu referinţe puternice în oncologie şi sănătatea femeilor, cu sediul în Istanbul, prezintă pacienţilor români factorii cei mai importanţi pentru îmbunătăţirea ratei de succes în tratamentul cancerelor ginecologice: terapia individualizată şi evaluarea pre-operatorie optimă, alături de cooperarea între specialităţile medicale şi aplicarea unor operaţii radicale, folosind metode laparoscopice şi robotice. “Tratamentul tipurilor de cancer ginecologic necesită o abordare multidisciplinară. La Anadolu, toate cazurile de cancer sunt examinate de un Consiliu de Evaluare a Tumorilor, alcătuit din patologi, radiologi, specialişti în medicină nucleară, oncologi medicali, oncologi specializaţi în radioterapie şi chirurgi. Astfel, după finalizarea evaluării pre-operatorii, echipa multidisciplinară stabileşte planul de tratament cel mai adecvat pentru fiecare pacient în parte, în funcţie de starea de sănătate, localizarea tumorii, precum şi tipul şi stadiul bolii. Rezultatele sunt cu adevărat uimitoare!”, a explicat Necdet Üskent, M.D. prof. de Hematologie, Medicină Internă şi Oncologie Medicală la Anadolu.

TRATAMENT PENTRU TOATE TIPURILE DE TUMORI Departamentul de Oncologie Ginecologică are capacitatea de a trata toate tipurile de tumori ginecologice, precum cancer de col uterin, cancer uterin, vulvar, vaginal şi tumori trofoblastice gestaţionale. “Una dintre abordările cele mai importante pentru tratamentul chirurgical al cancerelor ginecologice constă în efectuarea chirurgiei radicale folosind metode chirurgicale laparoscopice şi robotice, care permit o recuperare mai rapidă şi diminuarea durerii. Astfel, pacientele pot ajunge acasă în doar câteva zile”, Fatih Güçer, M.D. Prof. Asoc. Obstetrică şi Ginecologie, Anadolu Medical Center.

Anual, peste 1500 de pacienţi români beneficiază de tratament în cadrul Anadolu Medical Center. “Numărul pacienţilor străini creşte constant în fiecare an. Dacă în 2010 aveam 3400 de pacienţi străini (+80% comparativ cu anul precedent), în 2011 am atins cifra de 4.500. Începând cu 2007 am dezvoltat o strategie în acest sens. De aceea putem oferi în prezent servicii la cele mai înalte standarde profesionale pacienţilor din aproape 30 de ţări, din diferite regiuni ale lumii. Am dezvoltat un departament internaţional dedicat, care are 47 de angajaţi permanenţi, şi asigurăm traducere în 15 limbi” - Aslı Akyavaş, Directorul Serviciului pentru Pacienţi Internaţionali, Anadolu Medical Center. “Tratăm chiar şi pacienţi din ţări cu servicii medicale foarte bine dezvoltate. De exemplu, avem pacienţi din S.U.A. care vin la noi pentru fertilizare in vitro, ortopedie, chirurgie cardiacă şi probleme stomatologice, dar şi pacienţi cu cancer din Anglia!” – subliniază Aslı Akyavaş.

Centrul de Oncologie din cadrul Anadolu Medical Center a încheiat un parteneriat strategic cu Johns Hopkins Medicine, lider mondial în tratarea cancerului şi o instituţie cu o istorie de un secol, pentru a furniza servicii de top în cercetare, formare medicală şi practică clinică. Centrul de Oncologie al Anadolu Medical Center respectă cu stricteţe standardele de îngrijire medicală dezvoltate şi practicate de Johns Hopkins în cercetarea cancerului. Centrul de Oncologie oferă servicii de diagnosticare şi tratament al tuturor tipurilor de cancer, precum şi servicii de medicină preventivă. Centrul este dotat cu tehnologie la cele mai înalte standarde internaţionale în domeniul tratării cancerului.

Centrul oferă de asemenea un program de screening cuprinzător, dezvoltat pentru a identifica persoanele sănătoase şi pentru a informa publicul cu privire la metodele de prevenire a cancerului.

Pentru informaţii detaliate: www.anadolumedicalcenter.com.