15.000 de constănţeni la slujba de Bobotează

Sfânta Evanghelie ne povesteşte că, în urmă cu aproape 2.000 de ani, Iisus a venit la râul Iordan pentru a fi botezat de Ioan Botezătorul. Şi, ieşind Iisus din apa Iordanului, „cerurile s-au deschis şi Duhul lui Dumnezeu s-a vărsat pogorându-se ca un porumbel şi venind peste El. Şi glas din ceruri zicând: Acesta este Fiul Meu cel iubit întru care am binevoit”. Momentul în care Mântuitorul a primit Duhul Sfânt şi s-a arătat tuturor ca fiind Fiul lui Dumnezeu a devenit zi de sărbătoare pentru întreaga lume creştin ortodoxă (praznicul se ţine în întreaga lume în luna ianuarie, dar datele diferă, în funcţie de regiunea de pe glob). În România, Sărbătoarea Botezului Domnului a fost prăznuită, ieri, de credincioşii din întreaga ţară.

VREMEA FRUMOASĂ A FĂCUT CA NUMĂRUL CONSTĂNŢENILOR PREZENŢI LA SLUJBĂ SĂ FIE CEL MAI MARE DIN ULTIMII ANI: APROAPE 15.000, POTRIVIT ESTIMĂRILOR FĂCUTE DE REPREZENTANŢII JANDARMILOR

„Este una din cele mai mari sărbători ale românilor, dovadă că la această slujbă a venit un număr foarte mare de credincioşi. Este ziua în care se sfinţeşte apa, ceea ce înseamnă că trebuie să încercăm să ne curăţăm de cele rele”, a declarat viceprimarul Constanţei, Gabi Stan, prezent la slujba de Bobotează. După terminarea Sfintei Liturghii la Catedrala Arhiepiscopală „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” din Constanţa, oficiată de Înaltpreasfinţitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, credincioşii, forţele de ordine, carele trase de cai, boi şi asini, în care se aflau butoaie din lemn cu apă, soborul de preoţi, diaconi şi Ierarhul Tomisului au pornit în procesiune spre faleza din faţa Cazinoului. Aici, Înaltpreasfinţitul Teodosie a oficiat slujba de sfinţire a apei - Aghiasma Mare. „Această apă se va lua timp de opt zile, până pe 14 ianuarie, după rugăciunea de dimineaţă, înainte de anafură (pâinea sfinţită la Sfânta Liturghie care se împarte credincioşilor la terminarea slujbei - n.r.). Aghiasma Mare este izgonitoare de rău şi curăţă atât sufletul, trupul, cât şi tot ce avem împrejurul nostru, spaţiul de acasă şi de la locul de muncă. Se ia timp de opt zile pentru că această cifră reprezintă veşnicia şi infinitul”, a declarat Arhiepiscopul Tomisului.

ÎN APA RECE, DOAR ÎN ŞORT După terminarea slujbei de sfinţire a apei, Înaltpreasfinţitul Teodosie a respectat tradiţia anilor trecuţi şi s-a dus pe mare cu şalupa pentru a arunca trei cruci de lemn. Mai mulţi tineri curajoşi (printre care şi o fată) s-au aruncat în apa rece ca gheaţa a mării să le recupereze, cei mai mulţi dintre ei fiind salvamari sau scafandri militari. Cel mai curajos dintre toţi a fost, însă, Ion Safta, un simplu constănţean, care a sărit în apa rece ca gheaţa numai în şort (restul tinerilor purtau costume de scafandru). Aflat la a doua încercare de a prinde crucea de lemn (a mai sărit şi anul trecut, tot în şort), Ion nu a avut nici de această dată succes. Cei trei tineri care au ajuns la crucile aruncate de Ierarhul Tomisului sunt Andrei Imbrea, din Bucureşti (de profesie electrician), Bogdan Vârtan (salvamar şi student la Universitatea Maritimă Constanţa) şi Iulian Rusu (poliţist de frontieră), ambii din Constanţa. „Este prima oară când mă arunc după cruce şi am avut norocul de-a mă afla printre cei care au reuşit să le recupereze. Este posibil să fi reuşit din prima şi pentru că am practicat înot de performanţă timp de 11 ani”, a spus Bogdan Vârtan. Ca şi în anii trecuţi, împărţirea sticlelor cu apă sfinţită nu a fost lipsită de obişnuitele îmbrânceli, chiar dacă pentru acest an Arhiepiscopia a pregătit cu 30.000 mai multe sticle cu aghiasmă (în total au fost îmbuteliate 100.000 de pet-uri cu apă sfinţită). În plus, creştinii au putut să ia apă şi din butoaiele din carele aflate pe faleza Cazinoului Constanţa.