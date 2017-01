15.000 de elevi învaţă să patineze

Sute de elevi din judeţul şi din municpiul Constanţa au fost, ieri, prin amplul program „Învăţăm să patinăm” destinat elevilor de toate vârstele, iniţiat de Consiliul Judeţean Constanţa (CJC) şi Primăria Constanţa la Patinoarul de la Arenele Tomis, situat în Parcul de lângă Prefectură. De această dată, a fost rândul elevilor din comuna Chirnogeni să se distreze la patinoar şi să-şi testeze abilităţile pe gheaţă. Deşi cei mai mulţi se aflau pentru prima oară cu patinele pe gheaţă, copii au dovedit că prind repede mişcările necesare în acest sport. Printre cei 150 de copii s-a aflat şi Alexandra Gavrilă din Plopeni, care se putea considera deja expertă pentru că se afla pentru a doua oară pe patine. „La patinoar am venit pentru prima oară în urmă cu doi ani. Atunci m-am descurcat mai greu şi chiar am căzut de câteva ori, însă nu a fost nimic grav. Acum e mult mai bine, mă descurc foarte bine pe patine”, a declarat Alexandra, elevă în clasa a VI-a D de la Şcoala de Arte şi Meserii din Chirnogeni. Alături de copii au fost şi numeroase cadre didactice de la unităţile de învăţământ din comună care au primit sarcina de a-i supraveghea pe elevi în timpul vizitei la patinoar. „Noi suntem de la ţară şi nu prea am avut tangenţă cu patinoarul. Cred că este o acţiune foarte bună şi aşteptăm şi a doua ediţie când copiii vor fi mai pregătiţi pentru acest sport. Copiii care au mai mers pe role mai ştiu cum să meargă pe patine, însă restul se descurcă mai greu. Eu i-am mai îndrumat cum să stea pe patine. Copiii de la oraş au alte condiţii şi pot ajunge mai des la patinoar, însă cei de la ţară nu”, a declarat unul din cele patru cadre didactice care au fost alături de elevi la patinoar.